Česko eskortovalo z Filipín guru Járu odsúdeného za znásilnenie

Praha 9. augusta (TASR) - Česká polícia po viac než desiatich rokoch deportovala Jaroslava Dobeša známeho ako guru Jára do českej väznice. V roku 2015 ho vypátrali na Filipínach, kde bol doteraz v deportačnej väzbe. Dobeš si má v ČR odpykať 5,5 roka väzenia za znásilnenie študentiek ezoterickej školy. V stredu to na sociálnej sieti X uviedla česká polícia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dobeš bol na úteku od roku 2012, okrem českej polície po ňom pátral aj Interpol. O tri roky neskôr ho zadržali na Filipínach. Jeho vydanie však bolo zdĺhavé, pretože muž podľa polície využil každú možnosť, aby sa oddialilo.



"Samotná deportácia bola uskutočnená v spolupráci s leteckými maršalmi služby leteckej polície," uviedol Jan Drápal z Riaditeľstva pre medzinárodnú policajnú spoluprácu. Spresnil, že na deportáciu využili priamy letecký spoj Tchaj-pej – Praha, ktorý je v prevádzke tri týždne. Eskorta z Manily trvala podľa jej veliteľa takmer 24 hodín.



Podľa českej polície je pravdepodobné, že vďaka možnosti využívať priame letecké spojenie Prahy s juhovýchodnou Áziou a vďaka dobrej spolupráci s miestnou políciou sa urýchli návrat hľadaných osôb, ktoré sa v tejto časti sveta skrývajú.



Dobeš podľa obžaloby zneužíval študentky neakreditovanej ezoterickej školy pri zmenenom stave ich vedomia, do ktorého ženy dostávali jeho lektorky. Potom na nich podľa obžaloby vykonal súlož. Obhajoba to popierala, tvrdila, že išlo o tantrickú praktiku. Dobeš to označoval za metódu "odháčkovania". Tvrdil, že problémy, ktorými ženy trpia, sú spôsobené háčikmi, ktoré v nich zanechali predchádzajúci sexuálni partneri. On tieto háčiky sexuálnym stykom údajne uvoľňoval.



Na neakreditovanej ezoterickej škole Poetrie, ktorú Dobeš založil, ponúkali semináre jogy, tantry, astrológie či práce s energiou. Podobné praktiky sa na nej podľa obžaloby diali v rokoch 2004 až 2007.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)