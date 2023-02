Česko je pripravené navýšiť pomoc Turecku a hľadá spôsob aj pre Sýriu

Praha 8. februára (TASR) - Česká republika je pripravená navýšiť finančné prostriedky pre zemetrasením zasiahnuté Turecko. Do krajiny plánuje poslať aj materiálnu pomoc. Zároveň hľadá spôsob, ako pomôcť aj Sýrii. Podľa vyjadrenia českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského po stredajšom rokovaní vlády je to však komplikované, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vzhľadom na veľký rozsah škôd, množstvo zranených a veľký počet obetí na životoch sme sa okamžite rozhodli ako ČR zapojiť sa do pomoci. Ministerstvo zahraničných vecí vyčlenilo desať miliónov korún (približne 420.000 eur) na okamžitú pomoc," povedal Lipavský.



Pripomenul, že Česko do Turecka vyslalo špeciálny záchranný tím, takzvaný USAR, ktorý na mieste pomáha s pátraním po zavalených ľuďoch. Do krajiny pošlú materiálnu pomoc, ako napríklad generátory či spacie vaky. V Turecku podľa neho dobre funguje integrovaný záchranný systém. Ako dodal, v Sýrii je situácia opačná a ťažkosti sú aj v koordinácii so sýrskym režimom.



Pomoc Sýrii by chcela ČR poskytnúť prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktoré na mieste dlhodobo pôsobia. "Rozhodne na Sýriu nezabúdame, to zemetrasenie sa odohralo v oboch krajinách," dodal šéf českej diplomacie.



Minister vyzdvihol prácu českého zastupiteľského úradu v Ankare, ktorý skupine šiestich Čechov pomohol dostať sa zo zasiahnutej oblasti do bezpečia. Nezvestná však stále zostáva jedna Češka, ktorá žije v meste Adiyaman. Podrobnosti však nechcel uviesť.



Podľa najnovších informácií zahynulo v Turecku v dôsledku zemetrasenia v noci na pondelok viac než 9000 ľudí a v Sýrii najmenej 2600. Bilancia obetí však v oboch krajinách stúpa.