Česko jedná o vakcínach bez EÚ, extra dodávky ponúka AstraZeneca

Praha 13. februára (TASR) - Spoločnosť AstraZeneca sa v piatok v Bruseli ohradila proti vyjadreniu českého premiéra Andreja Babiša o extra dodávkach vakcín cez súkromného sprostredkovateľa. Rokovania s českou vládou však skutočne bežia - a priame, napísal v sobotu server Seznam Zprávy. Podľa neho české ministerstvo zdravotníctva koná "na vlastnú päsť" so spoločnosťou AstraZeneca o nových dodávkach vakcín. Ide o dodávky, ktoré by prišli nad rámec objednávky, ktorú spoločne vyjednala Európska komisia.



V Európskej únii pritom platí princíp spoločného rokovania o vakcínach, avšak spoločne dohodnuté objednávky vakcín sprevádzajú komplikácie, a to u všetkých troch spoločností "certifikovaných" v EÚ, ktorými sú AstraZeneca, Pfizer/BioNTech a Moderna, píše server Seznam Zprávy.



"Ministerstvo zdravotníctva bolo oslovené zástupcami spoločnosti AstraZeneca pre ČR s ponukou ďalších vakcín. So spoločnosťou AstraZeneca sme tak v kontakte a rokujeme o ďalších detailoch, najmä o počtoch dávok, o termíne dodania a o cene," povedala pre Seznam Zprávy hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva ČR Barbora Peterová.



Ministerstvo zdravotníctva v piatok pre Seznam Zprávy uviedlo, že overuje, nakoľko sú dvojstranné rokovania medzi Českom a spoločnosťou AstraZeneca v súlade s únijnými dohodami.



Česká veľvyslankyňa pri Európskej únie Edita Hrdá ale upozorňuje, že Česko sa spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ a s Európskou komisiou už skôr dohodlo, že nebude bilaterálne vyjednávať s výrobcami, s ktorými prebiehajú rokovania zo strany komisie.



Podľa Seznam Zprávy o možnom "sólorokovaní" Česka s AstraZeneca sa v piatok v Bruseli hovorilo celkom nahlas. Išlo ale skôr o "slepú stopu". Český premiér Andrej Babiš totiž minulý týždeň reagoval na zvesti o rokovaniach s týmto britsko-švédskym výrobcom vakcíny a skôr ich odmietal. Hovoril o údajných ponukách z čierneho trhu.



"V čase, keď AstraZeneca odmietala dodávať EÚ 80 miliónov vakcín, sme dostávali opakovane - a nielen ja, ale ďalší traja premiéri v Európe - ponuky tej vakcíny. Nejaká firma, nejaký prostredník z Dubaja. Platba 50 percent dopredu," uviedol Babiš.



Spoločnosť AstraZeneca v piatok pre bruselský server Euroactiv.com odmietla, že by existovali akékoľvek dodávky či distribúcie jej vakcín cez súkromného dodávateľa. Zároveň ale vo vyjadrení pre spomínaný server nezaznelo jednoznačné popretie, že by spoločnosť konala separátne s členskými štátmi EÚ.