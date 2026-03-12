< sekcia Zahraničie
Česko končí s repatriačnými letmi z Blízkeho východu, zorganizovali 12
Pre ľudí zo zasiahnutých oblastí, ale aj z destinácií v Ázii, ktorí mali najmä v Spojených arabských emirátoch prestupovať, organizovali repatriačné lety aj cestovné kancelárie.
Autor TASR
Praha 12. marca (TASR) - Česká vláda už nebude organizovať ďalšie repatriačné lety pre Čechov na Blízkom východe. Celkom ich zorganizovala 12 a štvrtkový let z Rijádu do Prahy je tak v rámci krízy na Blízkom východe posledný. Na sociálnej sieti X to vo štvrtok uviedlo české ministerstvo zahraničných vecí. V prípade akútnej potreby bude rezort Čechom pomáhať, aby sa dostali na repatriačné lety iných krajín, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V súčasnej chvíli krízová linka ministerstva zahraničných vecí neeviduje žiadnych českých občanov, ktorí by sa v oblasti nachádzali v naliehavej situácii. Preto ide o posledný vládou organizovaný repatriačný let v tejto kríze. Naše zastupiteľské úrady v regióne sú napriek tomu pripravené v prípade akútnej potreby v budúcnosti pomôcť s umiestňovaním českých občanov na repatriačné lety iných krajín EÚ,“ oznámil rezort.
Dodal, že v spolupráci s armádou a spoločnosťou Smartwings vláda z regiónu Blízkeho východu prepravila 1500 Čechov. V krajinách ohrozených vojenským konfliktom medzi Iránom a Spojenými štátmi s Izraelom zostalo podľa registračného systému DROZD vyše 2000 Čechov. Na začiatku marca krátko po začiatku útokov ich v oblasti bolo zaregistrovaných približne 6700. Všetci sa ale vrátiť nechceli.
Pre ľudí zo zasiahnutých oblastí, ale aj z destinácií v Ázii, ktorí mali najmä v Spojených arabských emirátoch prestupovať, organizovali repatriačné lety aj cestovné kancelárie. Spoločnosť Smartwings uviedla, že od 2. marca do Česka dopravila viac než 5000 ľudí zo Spojených arabských emirátov, Ománu, Jordánska, Saudskej Arábie, Srí Lanky a Malediv a ďalších viac ako 1500 prepravila na Slovensko.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
