Česko kúpi 44 tankov Leopard 2A8

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Prvé tanky česká armáda dostane v roku 2028 a následne budú prichádzať postupne až do roku 2031.

Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - Česko kúpi 44 nemeckých tankov Leopard 2A8 vo veliteľskej a bojovej verzii za 34,25 miliardy korún vrátane DPH (približne 1,4 miliardy eur). V stredu nákup schválila vláda. Česká ministerka obrany Jana Černochová to označila za zásadný krok pre české pozemné vojsko. Podotkla, že spoločný nákup s Nemeckom umožnil znížiť jednotkovú cenu tanku a Česko ich tak získa za rovnakých podmienok ako Nemecko, čo by inak nebolo možné. Oznámila to v stredu po rokovaní vláda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Kupujeme tanky, ktoré naša armáda nevyhnutne potrebuje na nahradenie zastaranej techniky... Je to posledný kľúčový strategický projekt, ktorý v tomto volebnom období doťahujeme až k finálnemu uzavretiu kontraktu,“ povedala ministerka.

Nákup bude rezort realizovať formou pristúpenia k rámcovej dohode, ktorú s výrobcom uzavrelo Nemecko. Projekt je tiež podľa nej príležitosťou pre českých výrobcov, české firmy sa totiž stanú súčasťou dodávateľského reťazca výrobcu a budú sa podieľať na výrobe tankov aj pre iné krajiny.

Prvé tanky česká armáda dostane v roku 2028 a následne budú prichádzať postupne až do roku 2031. Černochová dodala, že ak bude mať ČR v budúcnosti dostatok finančných prostriedkov, môže v rámci opcie kúpiť ďalších 14 týchto tankov.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

