ČR má ďalší zápis na zozname UNESCO, dostala sa tam ručná výroba skla

Gaborone/Praha 6. decembra (TASR) - Česko má ďalší zápis na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Na zoznam UNESCO sa dostala tradícia ručnej výroby skla. V stredu o tom rozhodol medzivládny výbor, ktorý sa zišiel v africkej Botswane. Česi návrh podali spoločne s ďalšími piatimi európskymi krajinami. Na základe správy českého ministerstva kultúry o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tradičná výroba skla je s Českou republikou spájaná odnepamäti a priniesla našej krajine ohlas," komentoval zápis do prestížneho zoznamu český minister kultúry Martin Baxa. České sklo bolo podľa neho známe vysokou kvalitou a dodnes je vnímané ako symbol zručnosti Čechov. "Mnoho dielní, hút a sklárskych ateliérov bohužiaľ v priebehu doby zaniklo, o to viac si môžeme vážiť tých, ktoré sú stále činné a dedičstvo predkov odovzdávajú ďalším generáciám, aby táto tradícia nezanikla," dodal.



Česko návrh podalo spolu s Nemeckom, Francúzskom, Španielskom, Fínskom a Maďarskom. Podľa českého rezortu kultúry sú v ČR stále zastúpené všetky techniky na rozdiel od ostatných krajín, v ktorých je vždy len niektorá z nich. Výbor na zoznam zapísal všetky remeslá ručnej výroby skla - od fúkania cez brúsenie, maľovanie, ale aj výrobu perál či vianočných ozdôb.



Tradícia ručnej výroby skla na území Česka funguje nepretržite od 13. storočia. Na konci 17. storočia tu vzniklo krištáľové sklo, ktoré sa stalo celosvetovým fenoménom. Aktuálne v stovkách českých sklární a rodinných sklárskych dielňach pracuje viac než 5000 ľudí. Hlavné centrum tohto remesla je v Libereckom a Zlínskom kraji a na Vysočine.



ČR má na zozname UNESCO aktuálne deväť položiek. Okrem ručnej výroby skla to je výroba ozdôb z fúkaných sklenených perál na vianočný stromček, Jazdy kráľov na Slovácku, fašiangové sprievody v okolí mesta Hlinsko, mužský ľudový tanec Slovácky verbunk a spolu s ďalšími štátmi modrotlač, bábkarstvo a sokolníctvo.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)