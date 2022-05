Česko má dostať ako dar tanky Leopard 2A4

Praha 17. mája (TASR) - Česká republika by mala dostať nemecké tanky Leopard 2A4 a dokúpiť si najmodernejšie tanky Leopard 2A7. Pre spravodajský portál Novinky.cz to v utorok povedal Andrej Čírtek, konzultant nemeckej zbrojárskej spoločnosti Krauss-Maffei Wegmann (KMW), ktorá tieto tanky vyrába.



"Česká republika by mala dostať dar zhruba 20 Leopardov L2A4, ktoré má vo výzbroji Rakúsko či Poľsko, a k tomu si kúpiť zhruba 40 ďalších tankov v najmodernejšej verzii L2A7, ktoré nakúpilo Maďarsko či Dánsko a ktoré už používa Bundeswehr (nemecké ozbrojené sily)," uviedol Čírtek pre Novinky.



Konkretizoval tiež spôsob dodávok uvedených tankov do ČR. "Najprv príde dodávka desať až 20 kusov 2A4 ako dar. Tie budú môcť okamžite slúžiť na výcvik," povedal s tým, že modernizovať by sa nemali. Potom by mala - v zatiaľ nespresnenej lehote - nasledovať dodávka asi 40 tankov Leopard 2A7, ktoré sú najmodernejšou verziou tankov Leopard. Čírtek dodal, že budú slúžiť na operačné nasadenie a vyrobia ich české firmy v spolupráci s nemeckou KMW.



Ministerstvo obrany ČR odmietlo záležitosť nákupu tankov Leopard komentovať. "S Nemeckom rokujeme o posilnení našej obranyschopnosti a súčasťou diskusií sú aj tanky typu Leopard 2. Kým však nebudú rokovania ukončené, nie je možné poskytnúť žiadne podrobnosti," povedala hovorkyňa rezortu obrany ČR Jana Zechmeistrová.