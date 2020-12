V Česku za deň pribudol rekordný počet nakazených

Praha 30. decembra (TASR) - V Česku stúpol počet nakazených koronavírusom za utorok o 16.329 osôb, čo je najviac od vypuknutia epidémie. Rizikový index epidémie sa v stredu vrátil do najvyššieho, piateho stupňa. Počet bodov totiž v dôsledku rastu počtu nových prípadov a reprodukčného čísla stúpol na 80. V ČR je od stredy možné z jednej ampuly vakcíny očkovať šesť ľudí namiesto piatich, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Dosiaľ zaznamenaný najvyšší počet nakazených bol 4. novembra, keď koronavírus potvrdili u 15.725 ľudí.



Počet infikovaných za utorok je o 5426 vyšší než za utorok minulý týždeň. Počet pozitívnych prípadov bol tento utorok 48,5 percenta, čo znamená, že pozitívny test mal takmer každý druhý testovaný.



Index rizika, ktorým sa riadia protiepidemické opatrenia, je na hodnote 80. Vrátil sa do piateho stupňa zo štvrtého, v ktorom bol niekoľko dní. Reprodukčné číslo stúplo na 1.



V ČR zaznamenali celkovo 11.429 úmrtí na ochorenie COVID-19, ukazujú údaje na webe ministerstva zdravotníctva.



Počet potvrdených prípadov koronavírusu od začiatku epidémie v Česku prekročil 700.000. Aktuálne má nákazu vyše 105.000 ľudí, čo je najviac od 8. novembra. Počet hospitalizovaných pacientov v utorok presiahol 5700, čo je najviac za posledný mesiac. Vo vážnom stave sa nachádza vyše 800 pacientov.



Nemocnice v ČR môžu od stredy očkovať z jednej ampuly vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech šesť ľudí namiesto piatich. O zmene, ktorá má zvýšiť počet očkovaných, v utorok rozhodlo ministerstvo zdravotníctva. Pfizer o podobnej úprave rokuje s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) so sídlom v holandskom Amsterdame. Podľa súčasne platných dokumentov k vakcíne, ktoré sú pre zdravotníkov záväzné, je fľaštička určená na využitie piatich dávok očkovania, pripomenuli Novinky.cz.