Česko má slogan predsedníctva v Rade EÚ, odkazuje na Havla

Praha 9. júna (TASR) - Česká republika už má slogan, ktorý bude zastrešovať jej predsedníctvo v Rade Európskej únie. To sa začne 1. júla. Motto v domácej verzii znie: "Európa ako úloha", v angličtine je doplnené o konkrétne priority: "Europe as a task: rethink, rebuild, repower" (premyslieť, prebudovať, dodať novú energiu). Minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek to oznámil poslancom zahraničného výboru Poslaneckej snemovne. TASR informáciu prevzala zo serveru iDNES.cz.



Prvá časť motta odkazuje na prejav bývalého českého prezidenta Václava Havla, ktorý predniesol v roku 1996 v nemeckom Aachene. Hovoril v ňom o potrebe hodnôt a európskej duchovnej identity. Zdôrazňoval, že Európa už nie je centrom koloniálnych ríš a mala by si premyslieť, akú úlohu chce zohrávať v budúcnosti.



Česko prevezme predsedníctvo 1. júla od Francúzska a po pol roku ho odovzdá Švédsku. Medzi priority ČR bude patriť najmä zvládnutie utečeneckej krízy a povojnová obnova Ukrajiny. Okrem toho sa Česko plánuje sústrediť aj na energetickú bezpečnosť. "Budeme sa snažiť o účasť v tendri na jeden z terminálov na skvapalnený plyn v Holandsku, ktorý by pokrýval 20 percent našej ročnej spotreby," povedal Bek. Verejnosti predstaví všetky priority 15. júna.



Česká republika bude predsedať Európskej únii po 13 rokoch. Prvýkrát viedla Radu EÚ v roku 2009. Vtedy si ako motto stanovila slogan: "Európe to osladíme". Počas predsedníctva sa rozpadla vtedajšia vláda premiéra Mirka Topolánka zložená zo strán ODS, KDÚ-ČSL a Strany zelených.