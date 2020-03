Česko hlási už 1394 nakazených koronavírusom

Praha 24. marca (TASR) - Česko eviduje 1394 ľudí nakazených novým koronavírusom, počas utorka pribudlo viac ako 100 infikovaných. Večer pred 18.00 h to napísal český spravodajský portál Novinky.cz.



Osem ľudí sa v ČR vyliečilo, dvaja pacienti zomreli a otestovaných bolo podľa stránky iDNES.cz 19.624 osôb.



Do Česka v noci na utorok dorazili z Číny ďalšie ochranné pomôcky na boj proti pandémii koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.



Vládna rozpočtová rezerva vo výške takmer päť miliárd českých korún na tento rok sa už minula na zdravotnícky materiál určený na pandémiu koronavírusu. V Poslaneckej snemovni to uviedla ministerka financií Alena Schillerová (za hnutie ANO).



Úmrtie druhého pacienta nakazeného novým typom koronavírusu oznámil v utorok už skôr na Twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Zosnulým je muž narodený v roku 1975, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici v meste Havířov a trpel pokročilým nádorovým ochorením. Koronavírus jeho stav zhoršil.



Muž zomrel na rozsiahle zlyhanie orgánov. Vojtěch vyjadril pozostalým sústrasť.



Prvou obeťou koronavírusu v ČR sa stal 95-ročný muž, ktorý trpel aj ďalšími zdravotnými problémami a zomrel v nedeľu večer (22.3.) v pražskej Nemocnici Na Bulovke.