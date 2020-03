Česko má už 1497 nakazených koronavírusom

Praha 25. marca (TASR) - V Českej republike zaevidovali k stredajšiemu ránu 1497 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Oficiálne sa z ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom vyliečilo doteraz desať nakazených. Testy podstúpilo 22.600 ľudí, informoval spravodajský server iDNES.cz.



Počet nakazených sa zvýšil za uplynulých 24 hodín o 185. Ide o druhý najvyšší nárast od minulého štvrtka, keď za jediný deň zaznamenali 205 nových prípadov. Doposiaľ v krajine zomreli traja ľudia.



Do Česka medzitým smerujú letecky dodávky veľkého množstva zdravotníckeho materiálu.



Ukrajinské lietadlo An-124 Ruslan pristálo v noci na stredu v Pardubiciach, priviezlo ďalšie tony pomoci z Číny. Ochranné prostriedky zamierili do centrálnych skladov.



Prvých viac ako 100 ton rúšok, respirátorov, ochranných oblekov a ďalšieho zdravotníckeho materiálu Ruslan priviezol do Pardubíc v noci zo soboty na nedeľu.



V stredu taktiež priletí z Hanoja zásielka 250.000 respirátorov lietadlom vietnamských aerolínií Bamboo Airways. V Česku je niekoľko týždňov nedostatok zdravotných ochranných pomôcok. Zatiaľ štát za ich nákup v zahraničí vynaložil tri miliardy korún (108,9 milióna eur), pripomína iDNES.cz.