Česko možno zavedie rakúsky model a výrazne obmedzí neočkovaných

Praha 11. novembra (TASR) - Česká vláda uvažuje nad zavedením tzv. rakúskeho modelu proticovidových opatrení, v rámci ktorého by mali prístup do reštaurácií, štadiónov a na iné verejné miesta iba zaočkovaní a tí, ktorí covid prekonali. Vo štvrtok to potvrdila námestníčka ministra zdravotníctva ČR Martina Koziar Vašáková, ktorú cituje spravodajský server Novinky.cz.



"Rakúsky model... je jedným z diskutovaných variantov," pripustila námestníčka s tým, že podrobnosti sa verejnosť dozvie v piatok.



"Zajtra rozhodneme, že od 29. novembra budú (platiť) zásadné opatrenia o prístupe očkovaných a neočkovaných na rôzne miesta," povedal dosluhujúci premiér Andrej Babiš pre český denník Blesk.



Vláda chce prislušné podrobnosti zverejniť až po rokovaní s odborníkmi budúcej vládnej koalície, na ktorej vytvorení v súčasnosti pracujú zoskupenia SPOLU (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a PirSTAN.



Neočkovaným by podľa týchto pravidiel zrejme nestačil na vstup do reštaurácie, na štadión či na kultúrnu akciu žiaden test. Výnimku by mali mať ubytovacie služby, kde by mala byť možnosť preukázať svoju bezinfekčnosť testom zachovaná.



V pondelok chce tieto opatrenia ministerstvo zdravotníctva ešte prerokovať so zástupcami zainteresovaných organizácií vrátane tých kultúrnych. Finálne ich tak zrejme bude schvaľovať až v utorok popoludní, píšu Novinky.cz.



Odchádzajúci premiér pre Blesk ďalej uviedol, že vláda plánuje na koniec novembra zorganizovať plošne testovanie žiakov antigénovými testami.



"Budeme plošne testovať v školách antigénovými testami, konkrétne 22. a 29. novembra," povedal Blesku Babiš.



V Českej republike odhalili testy v stredu 13.502 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o 4035 viac ako pred týždňom. Hodnota týždňovej incidencie prudko stúpla zo stredajších 557,8 na 596 na 100.000 obyvateľov. Počet hospitalizovaných síce klesol o 66 na 3452, o 18 na 524 sa však zvýšil počet pacientov vo vážnom stave.