Česko napokon sprísni podmienky vstupu do krajiny len pre cudzincov

Praha 24. decembra (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok večer upravilo opatrenia o nutnosti PCR testov pred vstupom do krajiny. Opatrenia sa vzťahujú na cudzincov prichádzajúcich z krajín z nízkym a stredným rizikom nákazy.



Od 27. decembra bude nutné pred vstupom na územie ČR disponovať negatívnym výsledkom testu a následne sa podrobiť PCR testu v rozmedzí päť až sedem dní od príchodu na územie ČR. V období od 30. decembra až 1. januára 2022 majú cudzinci povinnosť sa pred vstupom na územie ČR podrobiť PCR testu. Opatrenie má predísť šíreniu nového koronavírusového variantu omikron.



"Pokiaľ sú cudzinci očkovaní posilňovacou dávkou, nie je test pred vstupom na územie vyžadovaný," uviedlo české ministerstvo zdravotníctva na svojej internetovej stránke.



Spravodajský portál Novinky.cz upozornil na to, že ministerstvo pôvodne chybne uviedlo, že nové opatrenia sa budú týkať aj občanov ČR. Rezort vo štvrtok večer na sociálnej sieti Twitter uviedol, že pri príprave opatrenia došlo k nedorozumeniu.



"Pre občanov ČR, občanov EÚ a občanov tretích krajín s prechodným či trvalým pobytom na území ČR zostanú podmienky návratu do krajiny rovnaké ako doteraz," napísalo ministerstvo na Twitteri a zároveň sa ospravedlnilo všetkým, ktorým táto chyba mohla spôsobiť komplikácie.