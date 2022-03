Česko navrhlo predĺžiť núdzový stav, dôvodom sú utečenci z Ukrajiny

Praha 23. marca (TASR) - Vláda českého premiéra Petra Fialu schválila v stredu návrh na predĺženie núdzového stavu do konca mája. Dôvodom je prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Pre spravodajský server Novinky.cz to potvrdil minister vnútra Vít Rakušan.



Návrh ešte musí prerokovať Poslanecká snemovňa, kde má vládnuca koalícia väčšinu. Schváliť ho tak môže aj bez podpory opozičných hnutí ANO a SPD. Súčasný 30-dňový núdzový stav platí od 4. marca.



Rakušan však na zasadanie vlády rokovania išiel s ambicióznejším plánom, a to predĺžiť stav o tri mesiace, teda zhruba do konca júna, píšu Novinky.



Od pondelka začalo platiť v Českej republike niekoľko legislatívnych zmien, ktoré majú uľahčiť integráciu utečencov z Ukrajiny. Takzvaný lex Ukrajina upravuje prideľovanie ochrany a víz, zamestnávanie, sociálne zabezpečenie, prístup k zdravotnej starostlivosti či k vzdelávaniu.