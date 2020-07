Česko nekomentuje kauzu zadržaného ruského novinára Safronova

Praha/Moskva 8. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí ČR sa nevyjadruje k údajnej práci poradcu generálneho riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Ivana Safronova pre české tajné služby.



Pre agentúru Interfax to uviedla hovorkyňa MZV ČR Zuzana Štíchová, ktorá dodala, že tieto otázky treba adresovať českým tajným službám. "Nemáme k tomu žiadny komentár," uviedla pre Interfax.



Zástupca českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Ladislav Šticha pre Interfax uviedol, že nemá informácie o prípade Ivana Safronova.



O vyjadrenie ku kauze v stredu novinári požiadali aj hovorcu ruského prezidenta Vladimira Putina. Hovorca Dmitrij Peskov ju priamo nekomentoval, ale pripomenul incident z nedávnej minulosti, keď v Prahe odstránili sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva a keď Praha začiatkom júna vyhostila dvoch ruských diplomatov. K vyhosteniu došlo v súvislosti so šírením nepravdivých informácií o plánovanej otrave ricínom starostu Prahy 6 Ondřeja Kolářa a primátora Prahy Zdenka Hřiba.



Peskov na margo toho poznamenal, že "vzťahy s Českou republikou boli nedávno zatienené známymi udalosťami a na úrovni obecných a ústredných orgánov (tejto krajiny) boli podniknuté určité nepriateľské kroky".



Podľa Peskova to "negatívne ovplyvnilo všeobecný tón našich dvojstranných vzťahov". Ubezpečil však súčasne, že Rusko uprednostňuje dobré vzťahy so všetkými krajinami vrátane Českej republiky. Kremeľský hovorca dodal, že nateraz sa medzi Českom a Ruskom neplánujú žiadne dvojstranné kontakty na vysokej či najvyššej úrovni.



Ivana Safronova, ktorý od mája pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos) Dmitrija Rogozina, zadržali v utorok ráno.



Ruská tajná služba FSB má podozrenie, že tento bývalý novinár denníka Kommersant odovzdával informácie vojenského charakteru českým tajným službám. Podľa vyšetrovateľov koncovým príjemcom týchto informácií boli Spojené štáty, uviedol pre portál RBK novinárov právnik Ivan Pavlov.



Podľa spisu Safronov bol údajne Českom naverbovaný v roku 2012 a v roku 2017 dostal od príslušníka českej tajnej služby pokyn, aby "prostredníctvom internetu" posielal informácie o vojensko-technickej spolupráci medzi Ruskom a Afrikou a Stredným východom.



Podľa advokáta Pavlova žiadne dôkazy o tom, že by Safronov nejaké materiály skutočne odovzdal, neexistujú.