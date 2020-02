Česko neodporúča občanom cestovať do Lombardska a Benátska

Praha 25. februára (TASR) - V dôsledku šírenia koronavírusu po Európe zasadla v utorok večer v Prahe Bezpečnostná rada štátu, ktorú zvolal český premiér Andrej Babiš. Ten po jej skončení oznámil, že rada neodporúča občanom cestovať do talianskych regiónov Lombardsko a Benátsko. Ľudia by podľa neho mali zvážiť, či vôbec do cudziny vycestujú. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Čechom, ktorí sa zo severu Apeninského polostrova vracajú domov a pociťujú príznaky choroby, premiér Babiš odporučil, aby okamžite kontaktovali lekára, najlepšie telefonicky. "Nepodceňujeme to, je to naša priorita. Sme v kontakte s členskými štátmi Európskej únie, kde sa koronavírus vyskytol," dodal podľa spravodajskej televízie ČT24 Babiš.



Ministerstvo zdravotníctva aj hygienici podľa neho dostali jasné úlohy a sú na výskyt choroby pripravení.



Minister zdravotníctva Adam Vojtěch povedal, že Česko je pripravené izolovať celé mestá, pokiaľ by sa v krajine rozšíril koronavírus.



Českí lekári dosiaľ preverili 98 prípadov podozrení na nákazu, pričom infekcia sa u žiadneho z nich nepotvrdila.



Koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, sa v Číne od začiatku jeho šírenia v decembri nakazilo vyše 77.600 ľudí a 2663 mu podľahlo.