Česko nepredpokladá, že do roku 2024 splní záväzok NATO

Praha 23. septembra (TASR) - Česká ministerka financií Alena Schillerová nepredpokladá, že sa ČR podarí do roku 2024 naplniť záväzok NATO a vyčleniť dve percentá HDP na svoju obranu. Schillerová to v stredu povedala českým novinárom. Informáciu následne pre TASR potvrdil hovorca českého ministerstva financií Michal Žurovec.



Schillerová rokovala v stredu s českým ministrom obrany Ľubomírom Metnarom. Dohodli sa na zvýšení rozpočtu rezortu pre rok 2021 o 12,8 miliárd českých korún na 85,4 miliárd, čo predstavuje 1,46 percent HDP. V roku 2022 plánuje Česko na obranu minúť 1,5 percenta svojho HDP a v roku 2023 1,6 percenta, uviedol po stretnutí Metnar.



"Počítame s tým, že trajektória bude postupne stúpať, avšak, že by sme dosiahli v roku 2024 dve percentá, poviem to otvorene, nepredpokladáme," povedala Schillerová novinárom po stretnutí s ministrom Metnarom.



Členské krajiny NATO sa na summite v roku 2014 dohodli, že do roku 2024 zvýšia náklady na obranu na dve percentá HDP.