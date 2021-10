Česko neuzná vakcínu Sputnik V ani u ruských turistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Praha 24. októbra (TASR) - Česko neuzná ruskú očkovaciu látku Sputnik V proti koronavírusu ani u ruských turistov, ktorí vstupujú na územie Českej republiky. Tí tak budú považovaní za nezaočkovaných a po príchode do Českej republiky budú musieť absolvovať karanténu. V nedeľu o tom informoval portál iRozhlas.cz s odolávaním sa na hovorcu českého ministerstva zdravotníctva Daniela Köppla.Ruská očkovacia látka stále čaká na schválenie Európskou agentúrou pre lieky (EMA). O jej čiastočné uznanie v ČR sa prednedávnom pokúsila ruská strana.České úrady totiž v uplynulých dňoch dostali viacero žiadostí od desiatok ruských turistov. Tí žiadali o tom, aby Sputnik V v Česku uznali rovnako ako ostatné vakcíny proti koronavírusu, aby po príchode do ČR nemuseli absolvovať povinnú karanténu. Česká strana to však odmietla." uviedol Köppl.Aj napriek tlakom zo strany českého prezidenta Miloša Zemana sa v Česku doposiaľ ruskou vakcínou neočkuje. V blízkej dobe sa zrejme s distribúciou Sputnika V v Česku ani nezačne, keďže podľa agentúry Reuters EMA o jeho schválení zrejme rozhodne najskôr v prvom štvrťroku 2022, píše iRozhlas.Bývalý český minister zdravotníctva Jan Blatný tiež v minulosti vyhlásil, že "Ruská strana však tvrdí, že oficiálne stanovisko o neuznaní ruskej vakcíny u turistov prichádzajúcich z Ruska doposiaľ nedostala. Ruské veľvyslanectvo v Prahe totiž uviedlo, že "".K zhoršeniu rusko-českých vzťahov prišlo v apríli tohto roku, keď český premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérom Janom Hamáčkom oznámili, že za výbuchom v muničnom sklade v Vrběticiach v roku 2014 boli agenti ruskej vojenskej rozviedky.