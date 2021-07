Česko od augusta uvoľní ďalšie opatrenia

Praha 26. júla (TASR) - Česko od 1. augusta uvoľňuje ďalšie protipandemické opatrenia. Najrôznejších kultúrnych a športových podujatí konaných v exteriéry sa po novom bude môcť zúčastniť až 7000 ľudí a v interiéry 3000. Zmenšia sa tiež povinné rozstupy medzi stojacimi divákmi. Ľudia, ktorí preukážu, že sú bezinfekční, tiež budú môcť tancovať na diskotékach. Ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha citovali v pondelok spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz.



Na kúpaliskách a v bazénoch od 1. augusta už nebude obmedzená kapacita. Doteraz ich totiž prevádzkovatelia mohli naplniť iba na 75 percent, píše iDNES.cz.



"Umožníme tanec ľuďom, ktorí sú zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 za posledných šesť mesiacov, alebo sa preukážu negatívnym testom nie starším ako 24 hodín. Tí budú môcť legálne tancovať v podnikoch, ktorých sa to týka," uviedol Vojtěch.



Do bazénov a na kúpaliská budú mať podľa Vojtěcha naďalej prístup iba ľudia, ktorí sú zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 za posledných šesť mesiacov, alebo sa preukážu negatívnym antigénovým alebo PCR testom.



Podľa Vojtecha je tiež podstatné, že sa mení aj počet divákov vo vnútorných priestoroch, a to na 100 percent kapacity. "Maximálne však tri tisíc ľudí," doplnil minister s tým, že pokiaľ ide o akciu s účasťou nad tritisíc ľudí, tak neplatia žiadne obmedzenia - pokiaľ sú medzi účastníkmi iba zaočkovaní alebo návštevníci v ochrannej lehote 180 dní po prekonaní covidu.



Vláda sa zároveň rozhodla zbaviť prevádzkovateľov služieb zodpovednosti za bezinfekčnosť návštevníkov. "Poskytovateľ služieb nekontroluje príznaky ochorenia, ale je to zodpovednosť občana. Ten by v prípade zdravotných ťažkostí dané služby nemal využiť. Stále ale platí, že kontroly budú prebiehať," upozornil Vojtěch. Ten po rokovaní vlády tiež oznámil, že novou hlavnou hygieničkou je Pavla Svrčinová, ktorá bola doteraz iba poverená vykonávaním tejto funkcie.