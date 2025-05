Česko od nedele zruší zákaz dovozu zvierat či krmiva zo SR a Maďarska

Praha 16. mája (TASR) - Česko od nedele (18. 5.) zruší zákaz dovozu zvierat náchylných na slintačku a krívačku (SLAK) zo Slovenska a Maďarska. Rozhodla o tom Štátna veterinárna správa (SVS) ČR, ktorá zároveň zruší aj zákaz dovozu sena, slamy a zeleného krmiva a uvoľní pravidlá na dovoz živočíšnych produktov. Spravodajkyni TASR to v piatok potvrdil hovorca SVS Petr Vorlíček.



Do štandardného režimu sa od nedele vráti dovoz tepelne nespracovaných produktov živočíšneho pôvodu zo SR a Maďarska, mäsokostných múčok i kafilérnych tukov. K týmto produktom už nebude potrebné mať veterinárne osvedčenie. V platnosti však zatiaľ zostávajú kontroly na slovenských hraniciach a mimoriadne opatrenia pre prepravcov a chovateľov hospodárskych zvierat v Česku.



Situácia sa podľa českých veterinárov vyvíja priaznivo. Pripomenuli, že posledné ohnisko SLAK sa potvrdilo 17. apríla v Maďarsku a 4. apríla na Slovensku. V súčasnej dobe podľa SVS nič nenasvedčuje tomu, že by sa stav mal zhoršiť.



„Nákazovú situáciu naďalej pozorne sledujeme a v prípade akéhokoľvek zhoršenia budeme okamžite reagovať ako doteraz. Aj naďalej zachovávame v platnosti mnoho mimoriadnych veterinárnych opatrení s cieľom ochrániť české chovy pred nákazou aj monitoring zameraný na mlieko a zverinu v prihraničných oblastiach,“ uviedol riaditeľ SVS Zbyněk Semerád. Na prítomnosť vírusu SLAK doteraz vyšetrili 715 vzoriek mlieka, všetky boli negatívne.



K uvoľneniu opatrení došlo podľa SVS po opakovanom rokovaní ČR s Maďarskom a Európskou komisiou.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)