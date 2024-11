Česko od Nemecka kúpi 14 tankov Leopard 2A4, celkom ich bude mať 42

Praha 20. novembra (TASR) - Česko kúpi od Nemecka 14 bojových tankov Leopard 2A4 za takmer štyri miliardy korún. Spolu s tými, ktoré mu Nemecko už prisľúbilo za pomoc Ukrajine, by mala česká armáda v budúcnosti disponovať 42 bojovými a dvomi vyslobodzovacími tankami. Zároveň pokračujú rokovania o nákupe nových tankov Leopard 2A8. V stredu to povedala česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Pokračujeme v modernizácii nielen nášho tankového vojska, ale aj celej armády. Ide o ďalší krok, aby sme sa zbavili starej ruskej výzbroje a zároveň zvýšili naše schopnosti. Budeme mať kompletne prezbrojený 73. tankový prápor z pôvodne sovietskych strojov T-72 na moderné nemecké tanky, ktoré sú preverené aj aktuálnym bojom na ukrajinskom bojisku," spresnila Černochová. Dodala, že Česko tak bude disponovať kompletným tankovým práporom štandardu NATO.



Tanky T-72 podľa nej neboli zlé, ale majú problémy s náhradnými dielmi aj s muníciou, ktorá nie je kompatibilná s aliančnou. "To, že tieto tanky prevyšujú vo svojich bojových schopnostiach tie T-72, je jasné. Ako z hľadiska palebnej sily, tak aj ochrany osádky," povedala ministerka.



Rezort obrany podotkol, že stroje Leopard 2A4 patria medzi najrozšírenejšie tanky v rámci NATO, čo umožňuje užšiu spoluprácu so spojencami aj väčšiu dostupnosť náhradných dielov. Výhodou je tiež zjednotenie munície.



Śéfka českého rezortu obrany pozná námietky, že stroje Leopard 2A4 nie sú úplne nové tanky, podľa jej slov sú však plne funkčné a ČR k nim dostane aj komunikačné a informačné systémy, počiatočné zásoby munície a ďalší súvisiaci materiál.



Zmluvu chce rezort uzatvoriť do konca tohto roka a tanky by mali byť dodané do konca roka 2026. Cena kontraktu je 3,98 miliardy korún bez DPH (viac než 157 miliónov eur).