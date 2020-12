Česko od piatka sprísňuje opatrenia, opäť sa zavrú reštaurácie

Obmedzenie pohybu osôb:



- Platí zákaz zhromažďovania viac ako šesť ľudí vo vnútorných i vonkajších priestoroch.

- Platí až na výnimky zákaz nočného vychádzania od 23.00 h do 5.00 h.

- Je zakázaná konzumácia alkoholu na verejnosti.



Obchody a služby:



- Všetky obchody zostávajú otvorené bez ohľadu na veľkosť a sortiment.

- Musia sa dodržiavať hygienické opatrenia, teda odstupy a maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových.

- Otvorené môže byť aj v nedeľu, rovnako ako na Štedrý deň.

- Je povolený predaj vianočných kaprov a vianočných stromčekov v rámci opatrení o konaní vonkajších trhov. Na nich sa môžu predávať iba potraviny, je zakázaná ich konzumácia na mieste. Je obmedzený počet stánkov.

- Otvorené sú kaderníctva, kozmetické služby či solária, pokiaľ nie sú súčasťou prevádzkarne, ktorá je zavretá, napríklad bazéna.

- Zatvorené sú bazény, fitnescentrá či wellness centrá.



Reštaurácie a ubytovacie služby:



- Reštaurácie a iné stravovacie zariadenia sú uzavreté.

- Otvorené môže byť iba výdajové okienko, a to do 23.00 h.

- Z okienka sa nemôžu predávať alkoholické nápoje na okamžitú konzumáciu na ulici.

- Ubytovacie služby sú uzavreté.

- Herne a kasína sú uzavreté.



Svadby, pohreby:



- Na svadbách a pohreboch sa môže zúčastniť maximálne 20 ľudí, doteraz to bolo 30.

- Kostoly môžu byť zaplnené len do 20 percent kapacity. Povolené je konanie polnočnej omše na Štedrý deň aj napriek platnému zákazu vychádzania po 23.00 h, v ktorom návšteva kostola nie je uvedená ako výnimka.



Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb:



- Návštevy sú povolené.

- Ľudia musia ale pred návštevou absolvovať test.

- Pri návšteve musia mať ľudia nasadený respirátor.



Šport:



- Zatvoria sa vnútorné športoviská pre amatérsky šport.

- Vonku môžu trénovať skupiny maximálne šiestich ľudí.

- Môžu byť otvorené lyžiarske areály.



Múzeá, galérie:



- Múzeá, galérie, výstavy, veľtrhy či hrady a zámky musia byť zatvorené. Naďalej je možné navštevovať niektoré výstavy s predmetmi zapožičanými zo zahraničia.

- Zoo a botanické záhrady musia byť uzavreté.

Praha 18. decembra (TASR) - V piatok sa Česko v rámci svojho protiepidemického systému PES presunulo späť do štvrtého stupňa pohotovosti. V krajine znovu zatvorili reštaurácie, hotely, bazény, posilňovne i múzeá, obchody a niektoré prevádzky poskytujúce služby však zostávajú otvorené. Prehľad hlavných zmien pripravil český spravodajský server Novinky.cz.