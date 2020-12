Česko od piatku sprísni opatrenia, opäť sa zavrú reštaurácie

Praha 14. decembra (TASR) - Česká republika prejde od piatka 18. decembra do štvrtého stupňa protiepidemického systému PES. Bude to znamenať napríklad opätovné zatvorenie reštaurácií a ubytovacích zariadení, obchody a niektoré prevádzky poskytujúce služby však zostanú otvorené.



Bude tiež platiť zákaz nočného vychádzania od 23.00 h do 05.00 h. Schádzať sa bude môcť maximálne šesť ľudí a reštaurácie budú môcť vydávať jedlá a nápoje len cez okienka.



Po pondelkovom rokovaní českej vlády to oznámil český premiér Andrej Babiš, informoval server Novinky.cz.



"Vláda schválila prechod Českej republiky do rizikového stupňa štyri od piatku 18. decembra 00.00 h," vyhlásil Babiš a ospravedlnil sa občanom.



Vyjadril pritom pochopenie pre tých podnikateľov, ktorí sa tešili, že budú môcť počas vianočných sviatkov realizovať svoj biznis.



"Nesmierne" poľutovanie nad opätovným sprísnením reštrikcií vyjadril aj minister zdravotníctva Jan Blatný. Zdôraznil však, že je to potrebné vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu ohľadne šírenia nového koronavírusu v krajine.



Česká vláda okrem toho stanovila termín otvorenia lyžiarskych stredísk, a to taktiež 18. december. V strediskách však budú platiť obmedzenia týkajúce sa prevádzky hotelov a reštaurácií.



Od piatka sa obmedzí aj počet ľudí na bohoslužbách, a to z 30 na 20 percent kapacity kostolov a chrámov.



Napriek všeobecnému sprísneniu opatrení došlo aj k určitému uvoľneniu: obchody už nebudú musieť mať v nedeľu zavreté, ako tomu bolo doposiaľ. Po absolvovaní antigénových testov budú možné aj návštevy v sociálnych zariadeniach.



Otvorené zostanú aj prevádzky poskytujúce služby, a to s výnimkou bazénov, wellness centier a ubytovacích zariadení, uviedol vicepremiér Karel Havlíček.