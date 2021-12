Česko od pondelka zmení podmienky vstupu do krajiny

Bratislava 26. decembra (TASR) - Česko od pondelka (27. 12.) upraví podmienky vstupu do krajiny. Pred vstupom na územie Česka bude nutné disponovať negatívnym výsledkom testu a podrobiť sa PCR testu v rozmedzí päť až sedem dní od príchodu na územie ČR. Platia však aj výnimky. Na sociálnej sieti na to upozornil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.



Výnimku z týchto opatrení majú študenti, pendleri, cezhraniční pracovníci, ďalej tranzit v maximálnej dĺžke 12 hodín. Výnimka tiež platí pre občanov SR, ktorých pobyt potrvá maximálne 24 hodín, pokiaľ však nie je v čase 30. decembra 2021 až 1. januára 2022. Ďalšie výnimky sa týkajú očkovaných. Ten, kto je zaočkovaný dvoma dávkami alebo ochorenie prekonal, nemusí si robiť test na piaty až siedmy deň, ale musí vstúpiť s testom a vyplniť príjazdový formulár. Očkovaným už aj treťou, posilňujúcou dávkou stačí vyplniť iba príjazdový formulár. Od týchto osôb sa test pred vstupom na územie Česka nevyžaduje.



Pre občanov ČR, EÚ a občanov tretích krajín s prechodným či trvalým pobytom na území ČR, teda tzv. rezidentov, zostávajú podmienky návratu do krajiny rovnaké ako doteraz.