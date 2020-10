Česko od stredy zatvorí školy i reštaurácie

Praha 13. októbra (TASR) - Česká vláda v pondelok schválila ďalšie opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Zavrú sa všetky školy s výnimkou materských a aj reštaurácie. Zakazuje sa aj konzumácia alkoholu na verejnosti, zhromažďovať sa bude môcť maximálne šesť osôb. Prehľad hlavných zmien pripravil český spravodajský server Novinky.cz.







Opatrenia platia od stredajšej polnoci do 3. novembra s výnimkou zavretia škôl, ktoré platí do 1. novembra.







- Školy



Zatvárajú sa všetky školy s výnimkou škôl materských. Budú vyčlenené zariadenia pre deti pracovníkov záchranného systému, predovšetkým pre lekárov a zdravotné sestry. Vysoké školy môžu vykonávať skúšky, kde nie je viac ako 10 ľudí. Zakazuje sa pobyt študentov, ktorí majú trvalé bydlisko v ČR, na internátoch.







- Reštaurácie



Od polnoci 14. októbra úplne zatvoria reštaurácie, kluby i bary. Bude možné predávať jedlo so sebou vo výdajných okienkach.







- Pitie alkoholu



Zakazuje sa pitie alkoholu na verejne prístupných miestach.







- Obmedzenie zhromažďovania



Ľudia sa môžu zhromažďovať v maximálnom počte šesť osôb. Výnimku majú orgány štátnej správy a samosprávy.



- Rúška



Zavádza sa povinnosť nosiť rúška na zastávkach verejnej dopravy.