Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Zahraničie

Česko odoprelo vstup Izraelčanovi, podľa polície bol nežiaducou osobou

.
Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Izraelčan tvrdí, že celý proces trval asi 15 hodín, pričom s ním bolo zaobchádzané ako so zločincom.

Autor TASR
Praha 30. októbra (TASR) - České úrady v utorok na Letisku Václava Havla v Prahe zadržali Izraelčana, ktorému následne odopreli vstup na územie ČR. Izraelčan bol podľa cudzineckej polície na zozname nežiaducich osôb, na ktorý ho zaradilo Francúzsko. Muž však tvrdí, že vo Francúzsku nikdy nebol. Kritizoval tiež postup českých úradov, ktoré s ním podľa jeho slov zaobchádzali ako so zločincom. Vo štvrtok o prípade informoval server iDNES.cz, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pred dvomi dňami sme odopreli vstup občanovi Izraela, pretože bol vedený v schengenskom informačnom systéme ako nežiaduca osoba. Tento záznam sme tam nevložili my, ale Francúzska republika. My len plníme platné schengenské dohody,“ uviedol hovorca českej cudzineckej polície Josef Urban. Dodal, že muž sa na náklady leteckého prepravcu vrátil do Izraela.

Podľa izraelského webu Ynetnews.com išlo o armádneho záložníka, ktorý bojoval v Pásme Gazy a Libanone a do Prahy cestoval na dovolenku so svojou ženou. Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí odopretie vstupu nesúviselo s mužovou vojenskou službou, okolnosti prípadu však zatiaľ jasné nie sú.

Izraelčan tvrdí, že celý proces trval asi 15 hodín, pričom s ním bolo zaobchádzané ako so zločincom. České úrady mu údajne povedali, že ho Francúzi vinia z účasti na závažných trestných činoch. Zároveň mu vraj uviedli aj to, že je to možno z dôvodu jeho služby v armáde alebo mu niekto ukradol identitu, pod ktorou páchal trestnú činnosť.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník