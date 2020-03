Česko odporúča svojim občanom zvážiť predčasný návrat z USA

Praha 12. marca (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí odporúča svojim občanom, aby zvážili predčasný návrat zo Spojených štátov. Reaguje tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať vstup na územie USA cudzincom, ktorí sa za uplynulých 14 dní nachádzali na území schengenského priestoru.



Vzhľadom na prijaté opatrenie dôjde podľa českého ministerstva pravdepodobne aj k zmenám v leteckej doprave, a to zrejme už aj počas nadchádzajúceho víkendu.



"Občanom ČR, ktorí sa v súčasnej dobe nachádzajú na území USA, preto odporúčame udržiavať kontakt s leteckou spoločnosťou, u ktorej majú zakúpené letenky. Súčasne im odporúčame zvážiť i možnosť predčasného návratu, pokiaľ im to situácia umožní," uvádza na svojom webe vo vyhlásení rezort diplomacie ČR.



Ministerstvo vydalo vyhlásenie po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že od piatka zakážu USA na 30 dní vstup na svoje územie osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie a tiež amerických občanov či ich blízkych rodinných príslušníkov. Opatrenie sa tak týka cudzincov, ktorí navštívili niektorú z európskych krajín ležiacich v schengenskom priestore, a to 14 či menej dní pred svojou plánovanou cestou do USA.



K takémuto opatreniu sa rozhodli USA pristúpiť v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Zákaz vstupu do USA začne platiť v piatok o 23.59 h washingtonského času (v sobotu o 4.59 h SEČ).



Európska únia rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa obmedziť cestovanie z Európy do Spojených štátov posúdi v priebehu štvrtka. Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že EÚ chce predísť vplyvu tohto zákazu na ekonomiku.