< sekcia Zahraničie
Česko odsúdilo ruský útok na Kyjev, pri ktorom zomrelo vyše 21 ľudí
Moskva medzičasom vyhlásila, že v snahe dosiahnuť svoje ciele bude tlak na Ukrajinu stupňovať. Zelenskyj už avizoval, že Ukrajina na ruský útok odpovie.
Autor TASR,aktualizované
Praha 2. júla (TASR) - Česko odsúdilo nočný útok Ruska na Kyjev, pri ktorom podľa najnovších informácií zomrelo najmenej 21 ľudí. České ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok na sociálnej sieti X uviedlo, že pre tých, ktorí podobné útoky plánujú, je v pekle pripravené to „najtemnejšie miesto“, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Desiatky mŕtvych a zranených civilistov v Kyjeve po jednom z najrozsiahlejších ruských útokov ďaleko za frontovou líniou označuje Ruská federácia za ‚odvetu‘. Odveta za čo, pán (Sergej) Lavrov? Za to, že ste vojensky napadli susednú krajinu a ona s tým už piaty rok ‚nevyslovila súhlas‘?“ uviedol český rezort diplomacie.
„Pre ľudí, ktorí takéto útoky plánujú, nariaďujú a, dokonca ospravedlňujú, je v pekle pripravené to najtemnejšie miesto,“ dodalo ministerstvo na sieti X.
Útok odsúdil aj prezident ČR Petr Pavel. Na sieti X podotkol, že namiesto toho, aby Rusko pristúpilo na opakované ponuky na rokovanie o mieri, zaútočilo na obytné domy a zdravotnícke zariadenia v Kyjeve. „Tento útok na civilné ciele odsudzujem. Podporujem ďalšie kroky na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny a oceňujem, že mandát vlády na summit NATO v Ankare počíta aj s ďalšou podporou Ukrajiny,“ napísal Pavel.
V dôsledku ruského nočného útoku na Kyjev zomrelo podľa správy agentúry AFP najmenej 21 ľudí. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu viac než 70 raketami a takmer 500 dronmi. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že išlo doposiaľ o najmasívnejší útok na hlavné mesto. V piatok 3. júla bude na pamiatku obetí v meste deň smútku.
Moskva medzičasom vyhlásila, že v snahe dosiahnuť svoje ciele bude tlak na Ukrajinu stupňovať. Zelenskyj už avizoval, že Ukrajina na ruský útok odpovie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Desiatky mŕtvych a zranených civilistov v Kyjeve po jednom z najrozsiahlejších ruských útokov ďaleko za frontovou líniou označuje Ruská federácia za ‚odvetu‘. Odveta za čo, pán (Sergej) Lavrov? Za to, že ste vojensky napadli susednú krajinu a ona s tým už piaty rok ‚nevyslovila súhlas‘?“ uviedol český rezort diplomacie.
„Pre ľudí, ktorí takéto útoky plánujú, nariaďujú a, dokonca ospravedlňujú, je v pekle pripravené to najtemnejšie miesto,“ dodalo ministerstvo na sieti X.
Útok odsúdil aj prezident ČR Petr Pavel. Na sieti X podotkol, že namiesto toho, aby Rusko pristúpilo na opakované ponuky na rokovanie o mieri, zaútočilo na obytné domy a zdravotnícke zariadenia v Kyjeve. „Tento útok na civilné ciele odsudzujem. Podporujem ďalšie kroky na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny a oceňujem, že mandát vlády na summit NATO v Ankare počíta aj s ďalšou podporou Ukrajiny,“ napísal Pavel.
V dôsledku ruského nočného útoku na Kyjev zomrelo podľa správy agentúry AFP najmenej 21 ľudí. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu viac než 70 raketami a takmer 500 dronmi. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že išlo doposiaľ o najmasívnejší útok na hlavné mesto. V piatok 3. júla bude na pamiatku obetí v meste deň smútku.
Moskva medzičasom vyhlásila, že v snahe dosiahnuť svoje ciele bude tlak na Ukrajinu stupňovať. Zelenskyj už avizoval, že Ukrajina na ruský útok odpovie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)