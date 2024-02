Česko odsúdilo zaradenie estónskej premiérky na zoznam hľadaných osôb

Praha 13. februára (TASR) - Česko odsúdilo kroky Ruska voči estónskej premiérke Kaji Kallasovej a ďalším pobaltským politikom, ktorých Kremeľ v utorok zaradil na zoznam hľadaných osôb. Ministerstvo zahraničných vecí ČR to v utorok uviedlo na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Odsudzujeme kroky Ruska voči estónskej premiérke a ďalším pobaltským politikom, ktorí sa vymedzujú proti ruským lžiam o Ukrajine a sovietskym zločinom počas druhej svetovej vojny," uviedol rezort diplomacie. Rusko by sa podľa neho malo skôr zamerať na stíhanie tých, ktorí vraždia ukrajinských civilistov a unášajú ich deti.



Kallasovej sa zastal aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. "Vážim si jej snahy robiť pre európsku bezpečnosť maximum - a to, že to robí dobre, potvrdzuje aj Ruskom vydaný zatykač na jej osobu," napísal na sociálnej sieti X.



Podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej zastáva estónska premiérka nekompromisné postoje k zločineckému režimu v Rusku. "Vydanie zatykača na jej osobu je dôkazom, ako sa jej v Kremli boja. Verím, že to pani premiérka berie ako vyznamenanie za dobrú prácu," dodala.



Kremeľ v utorok vyhlásil, že estónsku premiérku Kaju Kallasovú a ďalších predstaviteľov pobaltských krajín zaradil do zoznamu hľadaných. Dostali sa tak do databázy hľadaných osôb ruského ministerstva vnútra s označením "hľadaná na základe Trestného zákonníka".



Podľa estónskej premiérky je to dôkaz, že robí správnu vec. V reakcii na tento krok Kremľa dodala, že sa nenechá umlčať, bude pokračovať v rozhodnej podpore Ukrajiny a naďalej sa bude zasadzovať o zosilnenie európskej obrany.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)