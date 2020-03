Česko omylom zadržalo ochranné pomôcky určené pre Taliansko

Praha 22. marca (TASR) - Za nedostatok solidarity a krádež označujú niektorí zahraniční novinári postup Českej republiky v súvislosti s ochrannými pomôckami zhabanými v Lovosiciach. Minister vnútra ČR Jan Hamáček ich najprv označil za tovar špekulantov a Ústecký kraj si ich ponechal. Neskôr sa však ukázalo, že časť ochranných pomôcok bola pomoc Číny pre Taliansko, napísal v nedeľu server iDNES.cz.



Podľa talianskeho denníka La Reppublica sa ukázalo, že české úrady "svojvoľne zhabali obrovské množstvo 680.000 masiek a tisícov respirátorov, ktoré Čínska ľudová republika poslala do našej krajiny, aby nám pomohla".



Belgický novinár Jean Quatremer označil na Twitteri zhabanie pomôcť za krádež, konštatuje iDNEZ.cz.



Informácia o zadržaných ochranných prostriedkoch sa objavila v utorok. Hamáček vtedy uviedol, že policajti zasiahli proti špekulantom a zaistili státisíce rúšok a desaťtisíce respirátorov, ktoré sa nemenovaná firma snažila predražené predať zdravotníkom. Hajtman Ústeckého kraja Oldřich Bubeníček rozhodol o ich prevzatí a pomôcky potom dostal kraj aj Praha.



Situáciu už rieši české ministerstvo zahraničných vecí, ktoré sa dohodlo s ministerstvom vnútra. "Sme v kontakte s talianskou ambasádou a dnes (v nedeľu) odosielam talianskemu ministrovi zahraničných vecí list s vysvetlením celej situácie," povedal iDNES.cz šéf českej diplomacie Tomáš Petříček .



Do Talianska však nepôjde zhabaný materiál, ale náhradné rúška, pretože Česko už pôvodné ochranné pomôcky spotrebovalo. "Nemusí to byť nevyhnutne ten istý materiál, ale bude zodpovedať skladbe, ktorá bola určená Taliansku," dodal Petříček.