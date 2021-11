Česko oslavuje 17. november, Babiš už počas ranných hodín kládol kvety

Praha 17. novembra (TASR) – Česká republika v stredu oslavuje Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorým si pripomína odpor voči nacistickej okupácii v roku 1939 aj udalosti z roku 1989, vedúce k pádu komunistického režimu.



Tento sviatok v Česku tradične sprevádzajú spomienkové akcie i demonštrácie. Na rozdiel od minulého roka, keď sa mnohé pre pandémiu konali online, vyjdú ľudia napriek zhoršujúcej sa epidemickej situácii znova do ulíc, uviedli spravodajské servery Novinky.cz a iDnes.cz.



Pri pamätníku na Národnej triede v Prahe sa už od skorých ranných hodín schádzali stovky ľudí. Okolo 6.00 h tam položil kvety aj premiér Andrej Babiš s niekoľkými členmi svojej dosluhujúcej vlády. Pre Českú televíziu odôvodnil skorší príchod snahou vyhnúť sa demonštrantom, keďže ho ochranka podľa vlastných slov upozornila, že sa naňho chystajú hádzať vajíčka.



O dve hodiny neskôr priniesli zástupcovia Pražského hradu k pamätníku veniec od českého prezidenta Miloša Zemana.



Výročie si pripomenula aj česká eurokomisárka Věra Jourová (ANO). "Prirodzenou nevýhodou demokracie je, že tým, ktorí to s ňou myslia poctivo, nesmierne zväzuje ruky, zatiaľ čo tým, ktorí ju neberú vážne, umožňuje takmer všetko. Musíme si pamätať tieto slová Václava Havla. Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť," napísala na sociálnej sieti.



Spomienkové akcie sa uskutočňujú v celej Českej republike, najväčšie podujatia sú však sústredné v Prahe ako hlavnom meste historických udalostí.



O 9.00 si uctia pamiatku vysokoškolských študentov Hlávkovej koleje, ktorí sa 17. novembra 1939 stali obeťami nacistickej perzekúcie. Na pietnu spomienku nadviaže tradičný pietny akt na Žitnej ulici pri pamätnej doske študenta Jana Opletala a Václava Sedláčka, obetí streľby nemeckých síl pri potláčaní demonštrácie voči nacistickej okupácii v centre Prahy z 28. októbra 1939. Na poludnie sa vysokoškoláci presunú na oslavu na Albertove, odkiaľ pred 32 rokmi vyšiel študentský pochod do centra Prahy.



Výročie nežnej revolúcie bude celý deň pripomínať študentská slávnosť na pražskej Národnej triede, tradične organizovaná spolkom Díky, že můžem. Oslava tento rok prebieha pod heslom "Svoboda volby?" s bohatým programom, zahŕňajúcim pouličné výstavy alebo svetelné inštalácie.



Súčasťou tohtoročných osláv sú aj divadelné predstavenia, debaty alebo vzdelávacie prechádzky. V rádiách i mestských a obecných rozhlasoch zaznie symbolicky o 17.11 h pieseň Modlitba pro Martu v podaní Jany Kirschner. V tom istom čase sa viac než 40 významných budov v krajine zafarbí do českých národných farieb.



Večer sviatok zakončí odovzdávanie Cien pamäti národa, ktoré v Národnom divadle udelia protinacistickým a protikomunistickým odbojárom, ako aj Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí.