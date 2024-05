Česko oslavuje 20 rokov v EÚ, v Prahe sa konajú koncerty, či výstavy

Praha 1. mája (TASR) - Česko si 20 rokov členstva v EÚ pripomína rôznymi podujatiami na mnohých miestach v republike. V hlavnom meste Praha sa v stredu pri tejto príležitosti konajú diskusie, koncerty, výstavy či divadelné predstavenia. Český prezident Petr Pavel večer v rámci osláv otvorí takzvaný Týždeň Európy, informuje pražská spravodajkyňa TASR.



Súčasťou osláv s názvom Zažite Európu je aj 21. ročník hudobného festivalu United Islands of Prague, na ktorom sa okrem českých začínajúcich umelcov predstavia objavy európskej hudobnej scény. Kancelária českého prezidenta avizovala, že večer na ostrov príde aj prezident Pavel a otvorí Týždeň Európy.



Dopoludnia sa na rovnakom mieste zišli ľudia oslavujúci Sviatok práce. Okrem sociálnych demokratov (SOCDEM) dorazili napríklad aj členovia a priaznivci Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) a zaznela aj Internacionála. Podľa českých médií sa dostávali do sporov s priaznivcami EÚ, k vážnejším konfliktom však nedošlo. Na ostrove sa pohybuje polícia a antikonfliktný tím.



Okrem Střeleckého ostrova, pri ktorom vznikla dočasná električková zastávka Európa, sa program koná aj na neďalekom Námestí Václava Havla. Ľudia sa tam môžu zoznámiť s činnosťou rôznych inštitúcií a ambasád, ktoré pre nich pripravili rôzne aktivity či súťaže. Program je pripravení tiež v novootvorenom interaktívnom centre Europa Experience na Národnej ulici.



Praha k výročiu pripravila aj panelovú výstavu, ktorú pred magistrátom v utorok otvoril pražský primátor Bohuslav Svoboda. "Kultúrno-historická tradícia Prahy je s Európou pevne spätá. Členstvo ČR v EÚ je preto len logickým potvrdením týchto zväzkov. A výročie vstupu do EÚ je v tejto súvislosti vítanou príležitosťou pripomenúť si, v čom všetkom toto puto reálne spočíva," povedal Svoboda.



Výstava okrem dôležitých míľnikov poukazuje na prínosy, ktoré konkrétne Prahe členstvo v EÚ prináša. Vedenie mesta podotklo, že česká metropola z európskych fondov dosiaľ vyčerpala viac ako 681 miliónov eur a aktuálne je štvrtým najbohatším regiónom v Únii. Ľudia si ju môžu prezrieť do konca mája.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)