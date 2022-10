Česko otvorilo nové veľvyslanectvo v Dauha

Praha/Dauha 27. októbra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v stredu otvoril nový zastupiteľský úrad Českej republiky v štáte Katar. TASR o tom vo štvrtok informovalo tlačové oddelenie Ministerstva zahraničných vecí ČR, informuje spravodajkyňa v Prahe.



"Katar je pre české spoločnosti významným trhom, ktorý ponúka zaujímavé investičné príležitosti. Vzťahy Česka a Kataru sa teraz dynamicky rozvíjajú," povedal český minister počas slávnostného otvorenia ambasády v Dauha.



Nový zastupiteľský úrad bude poskytovať českým občanom konzulárnu pomoc a pomáhať tiež českým firmám pri vstupe na katarský trh. Novú českú ambasádu povedie veľvyslanec Petr Chalupecký.



Lipavský v Katare tiež rokoval so svojím partnerom, katarským ministrom zahraničných vecí, šejkom Mohammedom bin Abdulrahmánom al-Sáním. Podľa českého ministra hovorili napríklad o otvorení katarskej ambasády v Prahe či o podpore vzájomného obchodu. "Bavili sme sa tiež o záujme Kataru na zjednodušení vízovej procedúry do EÚ," dodal Lipavský.



Začiatkom októbra do Česka priletel katarský panovník Tamím ibn Hamad as-Sání na historicky prvú bilaterálnu návštevu Českej republiky. Prahu vtedy opustil predčasne. Podľa šéfa zahraničného odboru Kancelárie prezidenta republiky ČR Rudolfa Jindráka na príčine bolo to, že Brusel emirovi neumožnil, aby sa priamo zúčastnil na summite Európskeho politického spoločenstva.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)