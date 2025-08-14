< sekcia Zahraničie
Česko otvorilo v Dnipre na východe Ukrajiny kanceláriu veľvyslanectva
Autor TASR
Praha 13. augusta (TASR) - Česko v stredu otvorilo v ukrajinskom meste Dnipro kanceláriu svojho veľvyslanectva. Ide tak o vôbec najvýchodnejšie položený úrad akéhokoľvek štátu na Ukrajine, ktorý bol otvorený od začiatku vojny vyvolanej inváziou ruských síl pred viac než tromi rokmi, informoval spravodajský server Novinky.cz.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý je od pondelka na návšteve Ukrajiny. Ukrajinskú stranu zastupoval gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak či námestník šéfa diplomacie Jevhen Perebyjnis.
Kancelária českého veľvyslanectva, ktoré sídli v hlavnom meste Kyjev, sa nachádza v kancelárskom komplexe v centre Dnipra na východe Ukrajiny. Budú do nej pravidelne dochádzať dvaja českí diplomati, v ich neprítomnosti sa o ňu bude starať miestny úradník. Slúžiť bude na obchodné rokovania, stretnutia s neziskovými organizáciami a na organizovanie aktivít v Dnipre a širšej Dnepropetrovskej oblasti, objasnil český server.
„Dnešok je historickým dňom, pretože otvárame kanceláriu českého veľvyslanectva na Ukrajine v Dnipre. Je to historické aj preto, že Česko obnovuje svoju diplomatickú prítomnosť na východe Ukrajiny,“ citovali Novinky.cz Lipavského. Ten podľa svojich slov verí, že Ukrajina jedného dňa obnoví svoju územnú celistvosť.
Perebyjnis pripomenul, že spolupráca medzi Českom a Dnepropetrovskou oblasťou vznikla už pred niekoľkými rokmi, keď ešte sám zastával funkciu ukrajinského veľvyslanca v Prahe.
„Toto rozhodnutie, táto voľba, bola strategická a zameraná do budúcnosti. Pretože tu, v Dnipre a Dnepropetrovskej oblasti, sa pracuje na našom víťazstve a nemám žiadne pochybnosti o tom, že tento región bude kľúčový pre rekonštrukciu a obnovu krajiny,“ dodal.
