Česko otvorilo v Jeruzaleme svoj diplomatický úrad

Na snímke vpravo český premiér Adrej Babiš a vľavo izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi počas otvorenia novej kancelárie veľvyslanectva Českej republiky v Jeruzaleme vo štvrtok 11. marca 2021. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 11. marca (TASR) - Česká republika vo štvrtok v Jeruzaleme oficiálne otvorila pobočku svojho veľvyslanectva v Izraeli. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá to označila za potenciálne kontroverzný krok, keďže postavenie Svätého mesta je jedným z hlavných bodov sporu v dlhoročnom konflikte na Blízkom východe.Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil český premiér Andrej Babiš, ktorý túto udalosť označil za ďalší míľnik vo vzťahoch medzi Českom a Izraelom.Zastupiteľský úrad, pod vedením veľvyslanectva v Tel Aviv, sa má okrem iného zaoberať otázkami hospodárskej spolupráce.Izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi pri tejto príležitosti ocenil priateľstvo medzi Izraelom a Českom a poďakoval sa tejto krajine EÚ za to, že je lídrom v zmene postojov v otázke Jeruzalema, dodala DPA.Izrael označuje Jeruzalem za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto; nároky naň - ako svoju metropolu a súčasť budúceho štátu - si však robia aj Palestínčania. Obe strany sa odvolávajú na biblické, historické a politické dôvody.Izrael obsadil východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967, celé mesto vyhlásil v rozpore s rezolúciami OSN za svoje hlavné mesto v roku 1980.Bývalý americký prezident Donald Trump v decembri roku 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a rozhodol aj o presune americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema. Toto sťahovanie sa uskutočnilo v máji roka 2018.Denník The Times of Israel vo štvrtok pripomenul, že členské štáty Európskej únie odmietli presunúť svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema až do uzavretia konečnej dohody o otázke Svätého mesta medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.Spomedzi štátov EÚ malo diplomatický úrad v Jeruzaleme do dnešného dňa iba Maďarsko.Jeruzalem je jediné mesto sveta, ktoré za posvätné považujú všetky tri hlavné monoteistické náboženstvá – kresťanstvo, judaizmus aj islam. Zároveň je jediné, ktoré dva národy, Izraelčania a Palestínčania, formálne považujú za svoju metropolu.Jedinými krajinami, ktoré majú v Jeruzaleme svoje veľvyslanectvá, sú USA a Guatemala. Záujem nasledovať ich príklad v posledných mesiacoch prejavili Kosovo, Srbsko, Dominikánska republika a Malawi.Za to, aby príklad USA nasledovalo aj Česko, sa zasadzuje český prezident Miloš Zeman, ktorý by to rád dosiahol do konca svojho druhého funkčného obdobia. Vlani v máji sa Zeman v jednom z rozhovorov vyjadril, že trvalé úsilie o presun českého veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema brzdia podľa jeho názoru prehnané obavy z reakcií arabských štátov.