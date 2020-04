Česko epidémiu zachytilo včas, nesmie však poľaviť, uviedol Babiš

Praha 10. apríla (TASR) - Česko epidémiu koronavírusu zachytilo včas, zďaleka však ešte nemá vyhrané a tak nesmie poľaviť, uviedol český premiér Andrej Babiš vo svojom veľkonočnom prejave v Českej televízii. Podľa jeho slov má ČR za sebou päť najzložitejších týždňov vo svojej novodobej histórii. Ľudí vyzval, aby ani na Veľkú noc nepoľavili v dodržiavaní prísnych obmedzení.



"Epidémiu sme zachytili včas. Nemáme ale zďaleka vyhrané. Hrozí, že sa rast nákazy môže obnoviť... Podarilo sa nám spomaliť šírenie epidémie a zabrániť okamžitému preťaženiu našich nemocníc. Preto nesmieme prestať. A v žiadnom prípade poľaviť," povedal Babiš v prejave, z ktorého citoval portál Novinky.cz.



Ideálne by podľa jeho slov bolo, keby ľudia na Veľkú noc ostali doma. "Viem, že bude pekne. Napriek tomu ale prosím, prosím vás všetkých, buďte doma. Užívajte si len najbližší kruh rodiny, dodržiavajte platné pravidlá. Noste rúška a dodržujte rozstupy... Nenavštevujte príbuzných. Nebuďte v uzavretých priestoroch s mnohými ľuďmi," uviedol český premiér.



Podľa Babiša je Česko na dobrej ceste, ale každé porušenie ho "môže vrátiť o týždne naspäť" a priniesť "druhú vlnu epidémie". Podotkol, že má informácie o ľuďoch, ktorí na verejnosti nenosia rúška a pohybujú sa v skupinách. "Ak udržíme disciplínu, môže sa táto Veľká noc stať sviatkami nádeje v boji s koronavírusom," dodal.



Babiš pripustil, že nevie, kedy sa pandémia nového koronavírusu skončí. Za zásadný v tejto súvislosti označil projekt tzv. chytrej karantény, ktorý sa aktuálne testuje na Morave a po Veľkej noci by ho mali rozbehnúť aj v ďalších krajoch. Spočíva pritom v rýchlej identifikácii a izolácii nakazených a podľa Babiša pomôže Česku v návrate k normálnemu životu. Premiér dodal, že súčasťou chytrej karantény bude aj testovanie až do 20.000 ľudí denne.



Na záver svojho prejavu poďakoval všetkým, ktorí "pomáhajú, ktorí sú v prvej línii". V tejto súvislosti sa zmienil o lekároch, sestrách i ďalších zdravotníkoch, ale aj ľuďoch ako sú predavačky, vodiči či sociálni pracovníci. Ocenil tiež výskumných pracovníkov, ktorí pomáhajú hľadať ochranu pred koronavírusom či IT špecialistov, ktorí štátu pomáhajú s projektmi a tiež všetkých, ktorí šijú rúška.



V ČR do štvrtkového večera evidovali 112 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom. Celkovo sa tam infikovalo 5467 osôb, pričom 301 sa z choroby COVID-19, ktorú vírus vyvoláva, už vyliečilo.