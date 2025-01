Česko podľa predikcie ministerstva financií splní za rok 2024 záväzok

Praha 6. januára (TASR) - Česko podľa odhadu ministerstva financií splní za rok 2024 záväzok vydávať minimálne dve percentá HDP na obranu. V pondelok to uviedol český rezort obrany. Zároveň podotkol, že výdaje bude Severoatlantická aliancia posudzovať v druhom štvrťroku 2025, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Po dvadsiatich rokoch splní Česká republika v roku 2024 záväzok vydávať minimálne dve percentá HDP na obranu. Na obranné výdaje štátu, teda nielen ministerstva obrany, ale aj ďalších inštitúcií, bolo celkovo vyčlenených 177,1 miliardy korún (približne sedem miliárd eur). Podarilo sa vyčerpať 166,8 miliardy (približne 6,6 miliárd eur), čo je 2,09 percenta HDP podľa makroekonomickej predikcie Ministerstva financií ČR z novembra 2024," uviedol rezort obrany.



Ten hospodáril s rozpočtom 164,3 miliardy korún, pričom vyčerpať sa mu podarilo 159 miliárd. Na financovanie strategických projektov ministerstvo vlani vydalo 42,3 miliardy korún. Samotný rezort tak podľa predikcie vyčerpal 1,99 percenta HDP.



Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej ide v porovnaní s rokom 2023 o viac než 1,5-násobné čerpanie. Pripisuje to opatreniam, ktoré boli prijaté na zvyšovanie efektivity. "Dosiahli sme to približne s rovnakým počtom obslužného personálu ako v roku 2015, keď bol rozpočet na investície pätnásťkrát nižší," podotkla.



Konečný výsledok bude známy až v priebehu druhého štvrťroka 2025, keď bude čerpanie obranných výdavkov vrátane ich uznania posudzovať NATO. Hodnotiť bude aj ich väzbu na aktuálne údaje o výške HDP pre rok 2024. Ministerstvo obrany preto upozornilo, že podiel vynaložených prostriedkov sa môže zmeniť.



Český premiér Petr Fiala v pondelok na tlačovej konferencii podotkol, že ČR sa hlási k záväzku viac sa starať o svoju bezpečnosť. Aj preto podľa jeho slov dali vynakladanie dvoch percent na obranu do zákona, aby záväzok plnili aj všetky ďalšie vlády. Rast obranných výdajov považuje za nutný a správny, pripustil aj diskusiu o ďalšom navýšení.



"Dve percentá sú dnes skutočné minimum, ale povedzme si, že nie všetky štáty to plnia. Ak by bolo debata o tom, že to navýšime napríklad na tri percentá, nepredpokladám, že by to bolo počas jedného roka, ale bola by to cesta, ktorou by sme ako štáty NATO išli. Takejto debate sa určite nebránime, je možné ju viesť, ale to, koľko to bude, je predčasná diskusia," povedal Fiala. Dodal, že ak sa tieto peniaze dobre investujú, slúžia na rozvoj domáceho priemyslu, výskumu či inovácií.