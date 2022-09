Česko podporuje vstup Čiernej Hory do EÚ, povedal Zeman

Praha 13. septembra (TASR) - Česko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie a oceňuje úspechy, ktorých krajina dosiahla. Povedal to v utorok český prezident Miloš Zeman po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Milom Dukanovičom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



"Som rád, že vzťahy medzi našimi krajinami sú excelentné, zdieľame spoločné názory na Ukrajinu a konflikt, ktorý sa tam odohráva," uviedol na tlačovej konferencii český prezident.



"To, že občas niekde padne vláda ako u vás alebo niekde je hlasovanie o nedôvere v parlamente ako u nás, je sprievodný jav demokracie, ktorým by sme sa nemali nechať znepokojovať," povedal prezidentovi Čiernej Hory Zeman.



Dukanovič uviedol, že túto návštevu vníma ako gesto priateľstva z európskej perspektívy, nielen Českej republiky. Stabilita západného Balkánu je podľa neho rovná s členstvom v EÚ. "Kto chce mať bezpečnosť na západnom Balkáne, mal by podporovať integráciu krajín západného Balkánu do európskeho spoločenstva" spresnil prezident.



Hlavy štátov hovorili o širokom spektre spolupráce vrátane turistiky. Ďalšie možnosti kooperácie vidia v cestnej a železničnej doprave. Podľa Zemana sa vo všetkom zhodli. "Nie sú medzi nami žiadne otvorené a sporné otázky," potvrdil Dukanovič.



Prezident Čiernej Hory je na dvojdennej návšteve Českej republiky. V prvý deň ho s vojenskými poctami privítal Miloš Zeman na prvom nádvorí Pražského hradu. Popoludní bude rokovať s premiérom Petrom Fialom.



V priebehu stredy sa Dukanovič stretne s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou a predsedom Senátu Milošom Vystrčilom. Rokovať budú aj biznisové delegácie, z Čiernej hory prišli zástupcovia IT sektoru.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)