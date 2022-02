Česko, Poľsko a Bulharsko zakázali ruské lety na svojom území

Varšava 26. februára (TASR) - Česká republika, Poľsko a Bulharsko v piatok v reakcii na ruskú inváziu Ukrajiny oznámili, že od polnoci nevpustia do svojho vzdušného priestoru žiadne lietadlo ruských aerolínií. Informuje o tom v sobotu agentúra AFP.



Poľské aerolínie LOT už v piatok pozastavili všetky lety do Moskvy a Petrohradu.



"Od dnešnej polnoci zastavujeme prevádzku všetkých ruských leteckých dopravcov na českom území," český minister dopravy Martin Kupka napísal na Twitteri.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil na Facebooku, že Poľsko pripravuje rovnaké opatrenie.



"Zákaz bude platiť od polnoci," hovorca poľskej vlády Piotr Muller oznámil neskôr na Twitteri.



V Bulharsku začne od polnoci platiť to isté opatrenie pre "zhoršujúci sa vojenský konflikt, na znak solidarity s Ukrajinou".