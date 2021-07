Česko pomôže afganským spolupracovníkom, uvažuje sa aj o azyle

Praha 28. júla (TASR) - Česko má program poskytnutia pomoci Afgancom, ktorí pomáhali českým vojakom, a ktorí zostali vo vlasti po stiahnutí sa koaličných armád. Oznámil to český minister obrany Lubomír Metnar s tým, že návrh nevylučuje ani poskytnutie azylu.



Afgancom, ktorí spolupracovali so zahraničnými jednotkami, hrozí smrteľné nebezpečenstvo zo strany radikálneho hnutia Taliban - rýchlo postupujúceho a ovládajúceho čím ďalej väčšie územia.



Iné armády využívali počas svojho pôsobenia v Afganistane stovky až tisíce miestnych spolupracovníkov, v prípade českých jednotiek ide podľa Metnara len o jednotlivcov. "Program je pripravený, vláda sa ním zaoberala s tým, že doladíme pripomienky a formálne záležitosti. Na najbližšom zasadnutí vlády sa k nemu vrátime," avizoval minister obrany v utorok večer v Českej televízii.



Metnar napriek určitej kritike trvá na tom, že na takýto program ešte nie je neskoro: "O situácii som hovoril pred troma týždňami s afganským veľvyslancom v Prahe, dnes s naším veľvyslancom v Kábule. Situáciu vyhodnocujeme veľmi často a za seba hovorím, že nie je neskoro. Spoluprácu si vážime a spolupracovníkom pomôžeme," uviedol.



Američania už evidujú približne 20.000 žiadostí od takýchto Afgancov a do konca júla mienia previezť prvú časť z nich na základňu Fort Lee vo Virgínii, kde budú čakať na vybavenie dokumentov. Spojené štáty počítajú s tým, že v rámci svojho programu pomôžu niekoľkým desaťtisícom svojich afganských spolupracovníkov a ich príbuzných.



Dlhodobý program premiestňovania svojich spolupracovníkov má tiež Nemecko, postarať sa o svojich afganských spojencov chcú aj Briti a ďalšie krajiny, ktorých jednotky pôsobili v Afganistane.



Taliban v ostatnej dobe postupuje a ovláda značnú časť krajiny vrátane dôležitých hraničných priechodov s Pakistanom, Tadžikistanom a Turkménskom. Povstalci sa netaja tým, že chcú pád súčasného režimu na čele s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním.



Povstalci zároveň tvrdia, že nebudú postupovať s takou tvrdosťou a zavádzať stredoveké metódy ako pri svojom prvom nástupe k moci v 90. rokoch. Garancie sľubuje Taliban aj bývalým spolupracovníkom koaličných síl, tí im ale napospol neveria.