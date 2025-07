Česko posilní protivzdušnú obranu, nakúpi 24 obrnených vozidiel MARS

Praha 22. júla (TASR) - Česko posilní svoju protivzdušnú obranu a nakúpi 24 obrnených vozidiel MARS s integrovaným systémom protivzdušnej obrany RBS 70 NG. Zmluvu na nákup v utorok podpísalo české ministerstvo obrany so švédskou firmou SAAB Dynamics AB. Vozidlá, za ktoré rezort zaplatí 4,2 miliardy českých korún bez DPH (približne 170 miliónov eur), by mala česká armáda dostať v rokoch 2028 až 2030. Rezort to uviedol na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zaobstaraním systému veľmi krátkeho dosahu RBS 70 NG, ktorý je doplnený o vežovú stanicu na podvozku vozidla MARS, česká armáda podľa rezortu získa väčšiu mobilitu a balistickú ochranu pre osádku. „Reagujeme tým na podobu súčasných konfliktov, kde je pohyblivosť a ochrana síl prioritou,“ komentoval nákup veliteľ 25. protilietadlového raketového pluku, ktorý bude vozidlá používať, Jaroslav Daverný.



Súčasťou zmluvy je podľa ministerstva aj zaobstaranie ďalších ôsmich kusov samostatných prenosných protilietadlových raketových kompletov RBS 70 NG. Dodávka obsahuje tiež 80 kusov rakiet, náhradné diely, prostriedky na výcvik a zariadenie na údržbu a opravy či školenie personálu.



Podľa riaditeľa sekcie vyzbrojovania a akvizícií ministerstva obrany Lubora Koudelku rezort týmto nákupom reaguje aj na požiadavky zo strany NATO na intenzívnejšie budovanie schopností v oblasti protivzdušnej obrany.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)