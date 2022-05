Česko poslalo na Ukrajinu zbrane už za tri miliardy korún

Praha 2. mája (TASR) - Česko doteraz poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc za takmer tri miliardy korún. Oznámilo to ministerstvo obrany ČR, ktoré však z bezpečnostných dôvodov neuviedlo ďalšie podrobnosti. TASR správu prevzala v pondelok z portálu Novinky.cz.



Podľa neoficiálnych informácií Česko na Ukrajinu poslalo muníciu, ručné zbrane, ťažkú techniku vrátane samohybných húfnic Dana, salvových raketometov RM-70 Grad, tankov sovietskej výroby T-72 či pechotných bojových vozidiel.



Hovorkyňa rezortu obrany Jana Zechmeisterová potvrdila, že Česko rokuje s Nemeckom o spolupráci týkajúcej sa vojenskej pomoci pre Ukrajinu.



Nemecký denník Die Welt tento týždeň uviedol, že Nemecko ponúklo ČR vojenský materiál a zbrane náhradou za vybavenie, ktoré Praha pošle ukrajinskej armáde.



Česká armáda môže na Ukrajinu poslať staršiu techniku, s ktorou vedia ukrajinskí vojaci zaobchádzať.



"S nemeckou stranou sa teraz rokuje o nastavení modelu spolupráce, nie o konkrétnej ponuke,“ uviedla Zechmeisterová.



Ukrajina tiež dostala z ČR vojenský materiál, ktorý bol nakúpený vďaka zbierke usporiadanej s pomocou ministerstva obrany ukrajinským veľvyslanectvom. Do polovice apríla do nej ľudia a firmy poslali vyše miliardy českých korún.



České zbrojárske spoločnosti sa zároveň zapojili do opravy ukrajinskej vojenskej techniky. Ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo, že prvým "kontraktom" je oprava tankov T-64 spoločnosťami skupiny Czechoslovak Group.



Námestník ministerky obrany Lubor Koudelka v piatok podpísal zmluvu s firmou Airbus Defence and Space o prenájme satelitného pásma TASCAT pre lepšiu a bezpečnejšiu komunikáciu vojakov na zahraničných misiách. Za 15 rokov zaplatí obrana 1,1 miliardy korún.