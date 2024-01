Česko pošle Francúzsku hasičskú techniku a tím na pomoc so záplavami

Praha 3. januára (TASR) - Česko pošle Francúzsku techniku aj členov hasičského zboru na pomoc so záplavami na severe krajiny. Paríž o ňu požiadal v utorok v rámci Mechanizmu civilnej ochrany EÚ. V stredu to oznámil hovorca českých hasičov Jiří Fröhlich, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na základe dohody medzi rezortmi vnútra a zahraničných vecí pošle ČR na zasiahnuté miesta modul, ktorý tvorí 18 príslušníkov hasičského zboru, 15 kusov hasičskej techniky, dve vysokokapacitné mobilné čerpadlá, obojživelný voz ARGO a záchranný čln.



Kolóna vozidiel vyrazí z Hlučína v Moravskosliezskom kraji v stredu popoludní a smerovať bude do francúzskeho mesta Saint-Omer, kam by mala prísť vo štvrtok. Hasiči predpokladajú, že modul bude vo Francúzsku nasadený dva týždne.



Česko bolo podľa Fröhlicha prvou krajinou, ktorá zareagovala na požiadavky Francúzska a ponúkla pomoc. Ani napriek aktuálne zvyšujúcim sa hladinám riek v ČR sa hasiči neobávajú, že by im čerpadlá doma chýbali.



Českí hasiči vyslali mobilné čerpacie stanice na pomoc do zahraničia naposledy pred desiatimi rokmi, keď Srbsko a Bosnu a Hercegovinu zasiahli rozsiahle záplavy.



Nebezpečenstvo záplav na severozápade Európy prináša hlboká tlaková níž, ktorú v Británii nazvali Henk a v Nemecku Annelie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)