Česko pošle Ukrajine a Afganistanu finančnú pomoc vo výške 3 mil. eur

Praha 7. decembra (TASR) - Česká republika poskytne finančnú pomoc Ukrajine a Afganistanu v celkovej výške takmer 71 miliónov českých korún (približne tri milióny eur). V stredu to na návrh ministra zahraničných vecí Jana Lipavského schválila vláda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ide o finančné prostriedky z rozpočtu ministerstva zahraničných vecí. Ukrajine daruje Česko 50 miliónov korún, ktoré sú určené na humanitárnu pomoc. Z toho 30 miliónov pôjde priamo ukrajinskému ministerstvu zdravotníctva, ktoré za tieto prostriedky nakúpi dve mobilné zdravotnícke jednotky, mobilné stanové jednotky a zdravotnícky autobus.



Nakúpené vybavenie podľa Lipavského pomôže so zdravotnou starostlivosťou v ťažko dostupných oblastiach so zničenou zdravotníckou infraštruktúrou alebo v prípade hromadnej evakuácie zranených.



"Našou politikou je vytvárať také podmienky na Ukrajine, ktorými budeme znižovať tlak na utečeneckú vlnu," povedal šéf českej diplomacie. Dodal, že s prichádzajúcou zimou a početnými ruskými útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru sa zvyšuje migračný tlak.



Ďalších 20 miliónov daruje Česko mestskej rade v ukrajinskej Znamjanke na zaistenie mobilného ubytovania pred nadchádzajúcou zimou pre vnútorne presídlené obyvateľstvo.



Kabinet tiež schválil peniaze pre Afganistan, ktoré poskytne Špeciálnemu zvereneckému fondu OSN pre Afganistan (Special Trust Fund for Afghanistan). Fond vznikol v roku 2021 v reakcii na prevzatie moci v krajine hnutím Taliban. "Je to záležitosť, ktorú robíme dlhodobo. Je to základná prevencia migrácie," povedal Lipavský.



Fond sa zameriava na poskytovanie základných služieb, posilňovanie odolnosti komunít a podporu miestnych ekonomických aktivít. Česko doň podľa rezortu zahraničných vecí prispelo prvým darom na jeseň 2021.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)