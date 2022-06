Česko potrebuje nové stíhačky, výrobcovia sú zahltení na roky dopredu

Praha 20. júna (TASR) - Česká vláda bude v roku 2022 rozhodovať o tom, aké stíhačky nahradia ich súčasné gripeny typu C a D. Ministerka obrany Jana Černochová na návšteve Spojených štátov v apríli 2022 naznačila, že by mohli byť americké. Je však pravdepodobné, že tie by nestihli do požadovaného termínu vyrobiť. TASR o tom informuje na základe článku serveru Novinky.cz.



Českí piloti už 15 rokov lietajú so stíhačkami Gripen od švédskej firmy Saab. V roku 2027 im však končí prenájom týchto stíhacích strojov, a preto musí ministerstvo obrany vybrať urýchlene náhradu. Ministerka obrany naznačila, že by chcela americké stíhačky. Podľa leteckého odborníka Tomáša Souška je však nepravdepodobné, že by ich výrobca mohol dodať skôr než v roku 2030.



"Možné by to bolo iba v prípade, ak by nám po politickej dohode časť svojich strojov prenechali Spojené štáty," povedal Souška a dodal, že aj tak je to hraničný termín, pretože ďalší rok až dva bude trvať výcvik personálu.



Druhou možnosťou je zostať u strojov Gripen, ktoré by sa modernizovali. "Počas mesiacov až jedného roka je možné upgradovať české gripeny C – pomocou balíka vylepšení MS 20 Block 2 – a potom naplánovať jednoduchý prechod na stroj novej generácie typu E," vysvetlil obchodný riaditeľ Gripenu Richard Smith. Pri prechode na sériu E bude podľa neho preškolenie pilotov veľmi jednoduché –nebude potrebné prebudovať infraštruktúru ani meniť operačnú taktiku.



Gripen E má silnejší motor a unesie viac zbraní ako jeho predchádzajúce verzie. V stíhačke je viac senzorov, lepší radar, výkonnejší software aj prístroje na elektronický boj. "Vďaka novému vybaveniu sa pilot môže oveľa rýchlejšie adaptovať na situáciu aj priestor, rýchlejšie sa rozhodovať a mať tak viac času na riešenie úloh," povedal testovací pilot Saabu Jacob Högberg, ktorý na gripene série E lieta už rok.



Dopyt po stíhačkách sa podľa Smitha zvýšil v celom NATO z dôvodu konfliktu na Ukrajine. Ich výrobcovia sú preto zahltení objednávkami na niekoľko rokov dopredu. České ministerstvo obrany sa tak môže dostať do časovej tiesne. Černochová by navyše chcela zvýšiť počet stíhačiek zo súčasných 14 na 24.



Problematickú situáciu spôsobila výmena stíhačiek aj Slovensku. To si objednalo americké stroje F-16, ktorých dodávka bude z dôvodu nedostatku čipov meškať najmenej rok. Slovenské ministerstvo obrany preto musí vyjednávať o ochrane vzdušného priestoru s Poľskom a Českom, pretože svoje stroje MiG-29 bude musieť čoskoro vyradiť.