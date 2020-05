Česko potvrdilo prvý prípad COVID-19 vo väzniciach

Praha 15. mája (TASR) - Väzenská služba ČR vo štvrtok potvrdila, že do väznice v Brne prijala osobu s ochorením COVID-19, aby jej zabránila v ďalšom šírení nákazy. Informoval o tom v piatok spravodajský portál iROZHLAS.cz.



Hovorkyňa väzenskej služby Petra Kučerová uviedla, že nakazenú osobu prijali v stredu. Jej vek a ani pohlavie však nekonkretizovala. Ide o prvého nakazeného v českých väzniciach.



"Okresný súd v Novom Jičíne 12. mája rozhodol o vzatí do väzby obvinenej osoby, ktorá je vo veci trestne stíhaná pre zločin šírenia nákazlivej choroby," povedal sudca Miroslav Čaňo. Dôvodom bola podľa neho obava z páchania ďalšej trestnej činnosti - šírenia nákazy.



V českých väzniciach podľa portálu iROZHLAS.cz doteraz nepotvrdili nijaký príkaz nákazy. Ochorenie však diagnostikovali 11 väzenským dozorcom.



Väzenská služba už od začiatku pandémie zaviedla prísne pravidlá, aby zabránila šíreniu nákazy medzi odsúdenými vrátane merania telesnej teploty a zákazu návštev. Všetky osoby s podozrením na koronavírus musia premiestňovať do brnianskej väznice, kde je pripravené špeciálne oddelenie.



Česká republika vo štvrtok zaznamenala 82 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je zatiaľ najvyšší denný nárast v máji. Celkovo sa v ČR infikovalo 8351 ľudí a 293 nákaze podľahlo.