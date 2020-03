KORONAVÍRUS: Česko potvrdilo štvrtý prípad nákazy

Prvé nákazy koronavírusom hlásia Brandenbursko, Durínsko a Sasko

Na snímke lekári skenujú pacientovi pľúca v dočasne postavenej nemocnici Chuo-šen-šan pre pacientov s novým koronavírusom v čínskom meste Wu-chan 9. februára 2020. Foto: TASR/AP

Koronavírus v Južnej Kórei: 600 nových nakazených, ďalších šesť úmrtí

Zamestnanci s ochranným výstrojom používajú dezinfekčný prostriedok v spreji ako prevenciu proti novému koronavírusu v divadle v kórejskom Soule. Foto: TASR/AP

Praha 2. marca (TASR) - V Česku potvrdili v pondelok štvrtý prípad nákazy koronavírusom COVID-19. Pre spravodajský portál iDNES.cz to uviedol primár infekčného oddelenia Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem, kde 53-ročnú pacientku prijali.Ženu prijali na infekčné oddelenie nemocnice v nedeľu. Nakazená žena sa v Taliansku zdržiavala v rovnakom hoteli ako prvý pozitívny pacient v ČR z mesta Děčín.," povedal pre iDNES.cz Pavel Dlouhý." doplnil Dlouhý.Česká vláda v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným novým koronavírusom nevyhlási núdzový stav, ako navrhol minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD). V pondelok to oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch (hnutie ANO), podľa ktorého takého opatrenie nie je potrebné.Prvé nákazy novým koronavírusom hlásili v pondelok nemecké spolkové krajiny Brandenbursko, Durínsko a Sasko. V každej bolo infikovanie koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdené u jednej osoby.V nemeckom hlavnom meste Berlín, kde prvé infikovanie potvrdili v nedeľu večer, pribudli v pondelok dva nové prípady. Keďže jedným z infikovaných je pedagóg, dočasne zatvorili aj školu, na ktorej vyučuje.V Nemecku doteraz registrovali okolo 170 prípadov infikovania novým koronavírusom. Najviac, vyše 90, ich je v Severnom Porýní-Vestfálsku. Žiadne prípady zatiaľ nehlásili iba zo Sárska, Meklenburska-Predpomoranska a Saska-Anhaltska.Maroko potvrdilo v pondelok prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2.Nakazená osoba sa nedávno vrátila domov z Talianska. Jej zdravotný stav je podľa ministerstva "stabilný a nespôsobuje obavy". Pacient je izolovaný v nemocnici v Casablanke, kde ho liečia podľa schválených postupov.Šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2 v Číne sa naďalej spomaľuje. V priebehu pondelka pribudlo len 125 nových prípadov nákazy, čo je o 77 menej ako deň predtým. Chorobe COVID-19 podľahlo 31 ľudí, o 11 menej ako v nedeľu, informovali v utorok v Pekingu predstavitelia čínskej Národnej zdravotníckej komisie.Všetky úmrtia boli opäť zaznamenané v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom epidémie. Počet nových prípadov nákazy sa tam znížil zo 196 na 114.Celkovo zomrelo v Číne na chorobu COVID-19 alebo komplikácie s ňou spojené 2943 ľudí. Celkový počet infikovaných dosiahol 80.151.Uvedené počty sú najnižšie od 21. januára, keď sa v Číne začali zverejňovať celoštátne údaje. Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün v tejto súvislosti v New Yorku podľa agentúry AP uviedol, že boj Číny s koronavírusom "dosahuje obrovský pokrok a situácia sa stabilizuje". Čang Ťün sa domnieva, že " víťazstvo" je na dosah už začiatkom jari.Nový koronavírus sa od vlaňajšieho decembra rozšíril z Číny medzičasom do viac ako 60 krajín. Mimo Číny si vyžiadal viac ako 170 obetí.Južná Kórea v utorok oznámila 600 nových prípadov nakazenia novým koronavírusom, čím sa celkový počet infikovaných osôb v tejto krajine zvýšil na 4812. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na štatistiku zverejnenú Kórejským centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).Chorobe COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 podľahlo v Južnej Kórei ďalších šesť osôb, čím sa celkový počet obetí zvýšil na 28. Väčšinou ide o osoby s horším zdravotným stavom.Drvivá väčšina nových prípadov (519) sa vyskytla vo štvrtom najväčšom juhokórejskom meste Tegu a zvyšok (61) v provincii Severný Kjongsang, ktorá ho obklopuje. V samotnom Tegu je evidovaných 3600 všetkých potvrdených prípadov nákazy v Južnej Kórei (74,8 percenta), v Severnom Kjongsangu ich je 685. V hlavnom meste Soul majú zatiaľ 98 prípadov nákazy.