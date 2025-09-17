< sekcia Zahraničie
Česko pozastavilo bezvízový styk oficiálnym predstaviteľom Gruzínska
Rada EÚ pre zahraničné veci v januári rozhodla o tom, že gruzínski diplomati a ďalší štátni predstavitelia budú musieť pri cestách do Únie žiadať o víza.
Autor TASR
Praha 17. septembra (TASR) - Držitelia diplomatických a služobných pasov Gruzínska budú po novom na krátkodobé cesty do Česka potrebovať víza. V stredu o tom rozhodla vláda na návrh ministerstva zahraničných vecí. Šéf rezortu Jan Lipavský to zdôvodnil nerešpektovaním ľudských práv v krajine, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vláda dnes na môj návrh schválila zavedenie vízovej povinnosti pre držiteľov gruzínskych diplomatických a služobných pasov. Reagujeme tak na nerešpektovanie ľudských práv, potláčanie demonštrácií a oslabovanie občianskej spoločnosti,“ napísal Lipavský na sociálnej sieti X. Dodal, že toto opatrenie pozastavuje bezvízový styk pre oficiálnych predstaviteľov Gruzínska.
„Príslušná novela nariadenia vlády o stanovení výnimiek z vízovej povinnosti a z oslobodenia od vízovej povinnosti reaguje na januárové rozhodnutie Rady EÚ čiastočne pozastaviť uplatňovanie dohody medzi EÚ a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz,“ zdôvodnila krok česká vláda.
Rada EÚ pre zahraničné veci v januári rozhodla o tom, že gruzínski diplomati a ďalší štátni predstavitelia budú musieť pri cestách do Únie žiadať o víza. Taktiež nebudú môcť využívať kratšie lehoty na podanie žiadosti o víza, budú musieť platiť vyššie poplatky a predložiť viac sprievodných dokumentov. Únia však upozornila, že rozhodnutie nijako neovplyvní bežných Gruzíncov, na ktorých sa aj naďalej vzťahujú pravidlá bezvízového styku v prípade krátkodobých ciest do členských štátov.
