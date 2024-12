Praha 9. decembra (TASR) - Česko pozastavilo schvaľovanie žiadostí Sýrčanov o azyl. Pre server iDNES.cz to v pondelok potvrdil český minister vnútra Vít Rakušan. Počet týchto žiadostí, ako aj počet Sýrčanov v ČR je podľa neho nízky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ako je obvyklé v prípadoch, keď dochádza k výraznej zmene pomerov v krajine, aktuálne sme pozastavili rozhodovanie o žiadostiach Sýrčanov o azyl v Českej republike," vysvetlil Rakušan.



Na otázku, či Česko pomôže sýrskym utečencom s návratom do vlasti, odpovedal, že v skutočnosti ich je v ČR veľmi málo. "V tejto chvíli skôr monitorujeme a vyhodnocujeme situáciu a budeme reagovať podľa aktuálneho vývoja," dodal minister.



Český premiér Petr Fiala v pondelok v reakcii na dianie v Sýrii uviedol, že pre Česko aj celú Európu z toho vyplývajú bezpečnostné riziká, s ktorými je nutné počítať. Môže to však podľa neho byť aj príležitosť na vytvorenie lepších podmienok v krajine, než aké tam boli pod vládou zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Zdôraznil však, že vývoj situácie nedokáže nikto odhadnúť.



Sýrskym povstalcom sa v nedeľu (8. 12.) podarilo dobyť hlavné mesto Damask a zvrhnúť prezidenta Asada. Ofenzívu pod vedením džihádistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám spustili iba koncom novembra. Koniec vlády sýrskeho prezidenta nasledoval po 13 rokov trvajúcej občianskej vojne, počas ktorej zahynulo viac ako 500.000 ľudí. Asad ušiel do Ruska, ktoré v pondelok oznámilo, že mu poskytlo politický azyl.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)