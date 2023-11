Česko predĺži kontroly na hraniciach so SR do 3. januára

Praha 22. novembra (TASR) - Česká republika predĺži dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 3. januára budúceho roka. V stredu to schválila česká vláda, oznámil minister vnútra Vít Rakušan, informuje TASR.



Minister tiež avizoval, že v pondelok 27. novembra sa v Maďarsku uskutoční rokovanie krajín Vyšehradskej štvorky (V4) o otázkach migrácie. Pozvanie českého predsedníctva vo V4 prijali aj rakúsky minister vnútra Gerhard Karner a nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Rakušan po zasadnutí vlády opätovne zdôraznil, že Praha pri hraničných kontrolách postupuje v súlade s ostatnými krajinami v regióne. "Toto nebolo žiadne solitérne rozhodnutie Českej republiky. Naopak, my sme boli tými, ktorí reagovali na situáciu, ktorá nastala na slovensko-poľskej hranici, rovnako reagovalo Rakúsko, nadviazalo Nemecko, Slovensko má kontroly na hranici s Maďarskom. A to migračné domino na tu jednoducho spustilo," povedal.



Ukazuje to podľa neho na to, že Európe už dlho chýba spoločné riešenie ochrany vnútorných hraníc a migračnej politiky.



Česká vláda rozhodla o zavedení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom 4. októbra pôvodne na desať dní. Podľa premiéra Petra Fialu tak urobila v reakcii na pripravované kroky Poľska a Rakúska. Opatrenie neskôr opakovane predĺžila.



Rakušan v stredu tiež informoval, že do 20. novembra na slovensko-českej hranici skontrolovali 398.962 osôb. Polícia odhalila pri nelegálnej migrácii 1167 osôb a zadržala 56 osôb v súvislosti s trestným činom prevádzačstva.



Slovensku sa Rakušan zároveň poďakoval za to, že pokračuje v dobrej spolupráci a rešpektuje uzavretú readmisnú dohodu o návratoch migrantov. Je to podľa neho dôvod, prečo nemusí Česko zavádzať na hranici stále kontroly a zostáva pri náhodných kontrolách.